STAMPA PUGLIESE: “Allegretto obiettivo primario per la difesa del Cerignola”

“È Andrea Allegretto del Catania il primo obiettivo per la difesa del Cerignola, pressing dei gialloblù sul difensore classe 2001, legato ai rossazzurri da un altro anno di contratto e reduce da 24 presenze stagionali tra Picerno e Catania, club etneo che lo ha acquistato a gennaio. Allegretto avrebbe aperto al trasferimento in Puglia ed è sul taccuino del direttore sportivo Elio Di Toro, alla ricerca di un importante rinforzo per il pacchetto arretrato”, riporta Antenna Sud. Sulle tracce del difensore, lo ricordiamo, anche il Crotone e sullo sfondo sembrano esserci altri club. In caso di cessione di Allegretto, il Catania reperirebbe un sostituto sul mercato.

