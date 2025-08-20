mercoledì, 20 Agosto 2025
STAMPA PUGLIESE: “Foggia, voglia di lottare e stupire ma c’è ancora molto da fare sul mercato”

Foggia

La Gazzetta del Mezzogiorno si sofferma sul Foggia, reduce dalla vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Siracusa quando si avvicina l’esordio in campionato a Catania.

“Corsa, intensità, grinta, dinamismo, belle trame di gioco, voglia di lottare e stupire. Il nuovo Foggia di Delio Rossi ha mostrato un volto intraprendente nella gara d’esordio ufficiale della stagione 2025/26, e il successo allo Zaccheria nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro, davanti a quasi tremila spettatori, ha dato un pizzico d’entusiasmo e coraggio ad un ambiente che resta in buona parte scettico, va riconquistato, deluso da un mercato finora al risparmio”, si legge.

“Il 2-1 al Siracusa rappresenta un’iniezione di fiducia per un gruppo che è un cantiere aperto a meno di una settimana dal debutto in Serie C, che sarà da brividi: domenica prossima l’infuocato Massimino di Catania per il battesimo in campionato”. Si sottolinea come ci sia ancora “molto da fare, sul mercato, per il Foggia” schieratosi contro il Siracusa “con diversi giocatori fuori ruolo, soprattutto in difesa, e una panchina imbottita di giovani del vivaio. La linea verde e un drastico taglio del monte ingaggi hanno caratterizzato finora la campagna trasferimenti”, evidenzia il quotidiano. L’allenatore Delio Rossi, in silenzio da quasi un mese, “attende anche rinforzi di un certo peso, di categoria, per far lievitare lo spessore del gruppo sul piano tecnico e dell’esperienza. Servono un altro portiere, un paio di difensori centrali, un regista di centrocampo, un centravanti e qualche altro innesto sulle fasce”.

