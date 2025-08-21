giovedì, 21 Agosto 2025
STAMPA PUGLIESE: “Non solo il Catania sulle tracce di Tascone”

In uscita dal Foggia, il centrocampista Simone Tascone è un profilo gradito alla direzione sportiva del Catania. Conferme, in questo senso, giungono dal canale televisivo pugliese Telesveva. La società rossazzurra si aggiunge alla lista delle pretendenti. Il calciatore classe 1997 è richiesto anche dal Gubbio, in maniera più timida dalla Salernitana, club spesso in competizione col Catania sul mercato. Tascone rappresenta uno dei giocatori sondati dal club etneo, pronto a tutelarsi inserendo un nuovo elemento nella mediana del campo qualora i tempi di recupero di Di Tacchio fossero più lunghi del previsto.

