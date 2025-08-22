STAMPA PUGLIESE – Troisi: “Foggia, debutto di fuoco a Catania. Poco da perdere e tutto da guadagnare”

Il giornalista pugliese Carmine Troisi, ai microfoni di Telesveva fa il punto della situazione in casa Foggia quando si avvicina l’esordio in campionato contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”:

“Il mercato credo debba ancora dire molto in casa Foggia. Finora si è preferita la strada dei giovani ma sarà l’ultimo segmento di operazioni a dare una vera fisionomia alla squadra. Ieri sono state condotte altre due trattative in entrata, due giovani, il difensore Buttaro ed il portiere Magro, giunti rispettivamente in prestito dal Palermo e dal Verona, ma ci sono obiettivi un pò più importanti che il diesse Musa sta cercando di portare alla corte di Delio Rossi. Obiettivi che inevitabilmente richiedono pazienza nel contesto di un calciomercato che mi pare destinato ad infiammarsi nelle ultime battute, con giocatori che per ora nicchiano ma che potrebbero cambiare idea”.

“Nel frattempo c’è questo debutto di fuoco sul campo di una delle protagoniste potenziali del prossimo campionato. Quella di domenica è una gara dove il Foggia ha poco da perdere e tutto da guadagnare perchè sulla carta il pronostico pende completamente dalla parte degli etnei però il calcio è strano, ci ha abituato a sorprese, è chiaro che la partita andrà giocata ma obiettivamente il Foggia non arriva benissimo alla sfida essendo nettamente al di sotto della tabella di marcia prefissata da Canonino, quando disse che in coppa l’obiettivo era quello di presentare un Foggia per l’80% al completo”.

“Delio Rossi è la certezza del Foggia. Stiamo parladno di un allenatore che in questa categoria obiettivamente c’entra poco e oltretutto è bravo a far venire fuori qualità per certi versi anche inaspettate da parte dei giovani, ne ha forgiati e lanciati tanti, la speranza è che accada la stessa cosa in questa occasione. Qualche indicazione positiva si è avvertita nella sfida di coppa col Siracusa in termini di idee di calcio del tecnico e di qualità di qualche elemento, parlo ad esempio di Castorri o Bevilacqua che si sono messi in evidenza e potrebbero essere le sorprese di questo nuovo Foggia linea verde partorito fin qui”.

