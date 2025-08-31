domenica, 31 Agosto 2025
STAMPA SALERNITANA: “Cavese, il carattere non basta contro la squadra più forte del girone C”

foto Cavese 1919

Vediamo come la stampa di Salerno e provincia commenta il ko interno della Cavese contro il Catania nella seconda giornata del girone C di Serie C:

Il Mattino: “La Cavese stecca alla prima casalinga ufficiale. Il Catania espugna il Simonetta Lamberti di misura, nonostante una prova di carattere degli aquilotti, capaci di impensierire a più riprese gli etnei soprattutto nella prima frazione. Prosperi e Toscano ripropongono gli stessi undici della scorsa settimana, schierando le due formazioni col 3-4-2-1”.

Ulisse OnLine: “Grande prova della formazione di Prosperi che, nonostante la sconfitta, ha lottato con tenacia per 90 minuti, dimostrando il proprio valore al cospetto di quella che è, a tutti gli effetti, la compagine più forte del girone. Un gol di Forte regala un successo sofferto alla compagine siciliana, che al Lamberti ha trovato una Cavese convinta e intraprendente. Nonostante le assenze, la squadra ha mostrato la propria propria identità sfiorando un grande risultato. È mancata la zampata finale, ma anche un pizzico di fortuna che avrebbe consentito di portare a casa quantomeno un pari”.

Tuttocavese.com: “Una stoica Cavese, ma non basta. Termina con tanti rimpianti la gara. Una buonissima Cavese esce sconfitta dal Lamberti per 0-1 contro il Catania. Tante cose positive per gli uomini di Prosperi”.

