venerdì, 29 Agosto 2025
STAMPA SALERNITANA: “Inglese potrebbe chiedere di andare via”

foto Catania FC

Secondo quanto riporta tuttosalernitana.com, l’ex attaccante del Catania Roberto Inglese starebbe valutando soluzioni alternative alla Salernitana. Al netto dell’ottimo rapporto con il direttore sportivo Daniele Faggiano e della fascia di capitano, il bomber granata potrebbe a breve avere un confronto con la società e con la dirigenza per fare il punto della situazione. “L’entourage di Inglese lo avrebbe già proposto al Catania (senza successo, gli etnei hanno ufficializzato l’arrivo di Caturano) e piace moltissimo al Brescia. L’obiettivo della Salernitana è quello di far rientrare tutto e di trattenere un calciatore che, due mesi fa, firmava un contratto biennale. Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione. Inglese riflette sul suo futuro e tanti giocatori hanno detto no alla Salernitana perchè non credono nel progetto di Faggiano e della società”, si legge.

