STAMPA TERNANA: “Aloi, partenza eccellente”

I colleghi di ternananews.it, che evidenziano la probabile permanenza in rossoverde di Andrea Vallocchia, sottolineano come quella di Salvatore Aloi in direzione Catania rappresentati una partenza importante. “Pur non essendo stato un titolare inamovibile ha messo il segno in maniera profonda sulla stagione appena conclusa, dimostrando grandi qualità, grande dinamismo e grande senso del gol. Anche lui è una partenza eccellente, ma in questo momento la Ternana non può essere romantica”, si legge.

===>>> ULTIM’ORA: Aloi-Catania, il centrocampista già in sede

