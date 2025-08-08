STAMPA TERNANA: “Aloi, valigie pronte per Catania. Partenza eccellente”

Salvatore Aloi non figura tra i convocati per il match di Coppa Italia della Ternana, a Chiavari, contro la Virtus Entella. A conferma che le strade tra gli umbri ed il centrocampista sono destinate a separarsi, vedendo all’orizzonte il trasferimento al Catania. I colleghi di ternananews.it, che evidenziano invece la probabile permanenza in rossoverde di Andrea Vallocchia, sottolineano come quella di Aloi in direzione Catania rappresentati una partenza importante. “Pur non essendo stato un titolare inamovibile ha messo il segno in maniera profonda sulla stagione appena conclusa, dimostrando grandi qualità, grande dinamismo e grande senso del gol. Anche lui è una partenza eccellente, ma in questo momento la Ternana non può essere romantica”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***