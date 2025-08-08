venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA TERNANA: "Aloi, valigie pronte per Catania. Partenza eccellente"
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

STAMPA TERNANA: “Aloi, valigie pronte per Catania. Partenza eccellente”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Ternana Calcio

Salvatore Aloi non figura tra i convocati per il match di Coppa Italia della Ternana, a Chiavari, contro la Virtus Entella. A conferma che le strade tra gli umbri ed il centrocampista sono destinate a separarsi, vedendo all’orizzonte il trasferimento al Catania. I colleghi di ternananews.it, che evidenziano invece la probabile permanenza in rossoverde di Andrea Vallocchia, sottolineano come quella di Aloi in direzione Catania rappresentati una partenza importante. “Pur non essendo stato un titolare inamovibile ha messo il segno in maniera profonda sulla stagione appena conclusa, dimostrando grandi qualità, grande dinamismo e grande senso del gol. Anche lui è una partenza eccellente, ma in questo momento la Ternana non può essere romantica”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web