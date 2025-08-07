STAMPA TERNANA: “Colloquio tra Aloi e Mammarella, il centrocampista pronto ad accasarsi al Catania”

“Un colloquio tra Carlo Mammarella e Salvatore Aloi ha anticipato l’allenamento pomeridiano della Ternana. Il centrocampista è ormai prossimo a salutare i rossoverdi ed accasarsi al Catania”. A riportarlo, i colleghi di calcioternano.it con riferimento alla seduta di allenamento svolta dalla Ternana ieri pomeriggio. Salvatore Aloi si avvicina sempre di più al trasferimento nella sponda rossazzurra della Sicilia. Giocatore in possesso di caratteristiche importanti che andrà ad arricchire la batteria dei centrocampisti del Catania dopo avere già rinforzato il reparto con gli ingaggi di Casasola, Donnarumma, Corbari e Martic, quest’ultimo utilizzabile anche come difensore.

