lunedì, 11 Agosto 2025
STAMPA TERNANA: “Vallocchia, il Catania tornerà alla carica?”

Anche a Terni si fa menzione del commento social di Salvatore Aloi all’indirizzo di Andrea Vallocchia come una possibile “chiamata” del suo ex compagno di squadra in direzione Catania. A proposito del futuro di Vallocchia, i colleghi di ternananews.it confermano che quest’ultimo “è stato corteggiato a lungo dal Catania salvo trovare sempre l’opposizione della Ternana che ha preferito far partire Aloi avendo il contratto in scadenza nel 2026 piuttosto che il ragazzo nato a Rieti, arrivato a gennaio di quest’anno e che si è legato alle Fere fino al 2027. Ora c’è da capire se il club etneo deciderà di tornare alla carica. Fosse così e soprattutto se si presentasse con un’offerta importante difficilmente la Ternana si opporrà”.

