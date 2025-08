STAMPA UMBRA: “Aloi diretto a Catania. Ternana, anche Vallocchia a rischio partenza”

Conferme giungono dalla stampa umbra in merito al trasferimento del centrocampista Salvatore Aloi al Catania. La società rossazzurra sta limando gli ultimi dettagli per definire il passaggio in rossazzurro del calciatore calabrese. I colleghi di ternananews.it parlano di trattativa “in fase avanzata e vicina alla definizione”, con la Ternana che si appresta “a perdere un altro tassello importante del proprio organico, confermando il trend di profondo rinnovamento della rosa”. I quotidiani La Nazione ed il Corriere dell’Umbria evidenziano inoltre la possibilità che lasci le Fere anche Andrea Vallocchia. Ricordiamo sempre l’esigenza di rispettare l’elenco dei 23 calciatori professionisti utilizzabili in campionato e da presentare in Lega. In caso di ulteriori innesti, dunque, qualcuno dovrà giocoforza uscire dalla lista rossazzurra.

