martedì, 26 Agosto 2025
STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

foto Catania FC

Prima marcatura stagionale per Emmanuele Cicerelli tra le fila del Catania, trasformando un rigore perfettamente calciato nelle battute iniziali del confronto casalingo con il Foggia: palla da una parte, portiere dall’altra. Nulla da fare per il giovane estremo difensore rumeno Borbei, che domenica ha vissuto una serata da incubo al “Massimino”. Il penalty realizzato da Cicerelli ha spianato la strada verso la rotonda affermazione del Catania. In generale, però, non si tratta del primo centro da quando il fantasista pugliese indossa la maglia rossazzurra.

Cicerelli, infatti, aveva già rappresentato i colori sociali del Catania nel 2023/24 contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Serie C, competizione nella quale il classe 1994 mise a segno due reti (avversarie Rimini e Padova), in aggiunta ad un’altra marcatura in campionato contro il Monopoli. Poi, l’annata strepitosa vissuta in prestito alla Ternana e, domenica, rieccolo entrare nel tabellino dei marcatori rossazzurri in occasione del primo match ufficiale della stagione 2025/26. Con l’auspicio di scrivere importanti pagine di storia.

