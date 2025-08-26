martedì, 26 Agosto 2025
HomeCatania NewsSTATISTICHE: Lunetta verso quota 10 gol con la maglia del Catania
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo PianoStatistiche

STATISTICHE: Lunetta verso quota 10 gol con la maglia del Catania

Redazione
By Redazione
0
35
foto Catania FC

Sei gol messi a segno da sei calciatori differenti. Tra questi, Gabriel Lunetta. Mister Domenico Toscano aveva dichiarato alla vigilia di Catania-Foggia che il giocatore avrebbe potuto rappresentare l’opzione principale in alternativa a Francesco Forte. Là davanti, non a caso, l’allenatore rossazzurro lo ha schierato proprio da punta centrale o, per meglio dire, falso nove nel corso del secondo tempo. Il prezioso jolly del Catania ha risposto presente, sfruttando nel migliore dei modi l’occasione del gol del definitivo 6-0 al “Massimino”. Con quella siglata domenica sera sale a sette il numero di reti di Lunetta con la maglia del Catania in competizioni ufficiali. Gol che va ad aggiungersi alle sei realizzazioni della passata stagione, confermandosi elemento in grado di fare la differenza sia da subentrato che da titolare, a prescindere dalla collocazione in campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ULTIM’ORA: Leonardi, sorpasso Ternana sulla Triestina. Prestito via Catania?
Articolo successivo
DI GREGORIO: “Catania, c’è forza e tecnica là davanti. Forte giocatore importante, ha bisogno di tempo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web