STATISTICHE: Lunetta verso quota 10 gol con la maglia del Catania

Sei gol messi a segno da sei calciatori differenti. Tra questi, Gabriel Lunetta. Mister Domenico Toscano aveva dichiarato alla vigilia di Catania-Foggia che il giocatore avrebbe potuto rappresentare l’opzione principale in alternativa a Francesco Forte. Là davanti, non a caso, l’allenatore rossazzurro lo ha schierato proprio da punta centrale o, per meglio dire, falso nove nel corso del secondo tempo. Il prezioso jolly del Catania ha risposto presente, sfruttando nel migliore dei modi l’occasione del gol del definitivo 6-0 al “Massimino”. Con quella siglata domenica sera sale a sette il numero di reti di Lunetta con la maglia del Catania in competizioni ufficiali. Gol che va ad aggiungersi alle sei realizzazioni della passata stagione, confermandosi elemento in grado di fare la differenza sia da subentrato che da titolare, a prescindere dalla collocazione in campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***