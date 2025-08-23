sabato, 23 Agosto 2025
STAVER (Foggia): “Catania forte e ambiente caldo, pensiamo solo a dare il massimo”

Redazione
By Redazione
Il difensore del Foggia Cornelius Staver rilascia alcune dichiarazioni in vista della trasferta di Catania. Ecco le parole del calciatore classe 2003 proveniente dal Pescara in sala stampa: “Ho trovato un gruppo fantastico, un mister importante, una piazza che ama il calcio. Delio Rossi lo conoscono tutti. Nonostante abbia avuto poco tempo a disposizione ha fatto un gran lavoro, dà un gran mano ai giovani, dobbiamo crescere durante l’anno e penso che il nostro allenatore sia la persona giusta per aiutarci a fare grandi cose. Sappiamo d’incontrare un avversario con bei giocatori in organico e che troveremo un pubblico che spingerà tanto. Ognuno di noi deve svolgere il proprio compito dando il massimo e basta. Non dobbiamo pensare nè al calore dei tifosi del Catania, nè alla forza dell’avversario. Dobbiamo solo scendere in campo ed esprimere il nostro calcio, uniti, da squadra, seguendo indicazioni del mister”.

VERSO CATANIA-FOGGIA: Curva Nord esaurita, la Sud quasi
MERCATO: Marsura, vicina la risoluzione
