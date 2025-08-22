STURARO: “Catania, avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti. Da allenatore vorrei un percorso graduale”

L’ex centrocampista del Catania Stefano Sturaro si appresta a vivere un’esperienza tutta nuova, allenando nel settore giovanile del Catania. Ne parla ai microfoni di calciomercato.com:

“Avevo ancora un anno di contratto ed è stata un’opportunità. Ho deciso di iniziare questa strada dopo alcune riflessioni fatte negli ultimi anni. Quasi da un paio di stagioni ci pensavo. Dopo l’esperienza in Turchia ho iniziato a vedere le cose in modo diverso, a Catania avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti: nella gestione dello spogliatoio, ho aiutato la società su alcune cose… E ho sempre pensato a un nuovo inizio con questo ruolo. Vorrei crescere ed imparare, fare un percorso graduale senza bruciare le tappe. Sicuramente con i ragazzi sarò onesto e diretto, sia nel bene che ne male. A 16 anni sono consapevoli di come va la vita, io voglio che si fidino appieno di me. Allegri o Gasperini? Da neo allenatore mi ispiro senza dubbio di più alle caratteristiche di Gasperini”.

“Quanto è stato difficile lasciare il calcio giocato? Non particolarmente, non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare. L’aspetto che mi piace di più del calcio è il quotidiano, e questo continua a esserci anche da allenatore. Forse da calciatore avrei potuto fare di più, ma ho dovuto convivere con gli infortuni e sono soddisfatto di com’è andata. Non ho rimpianti. La mia vita calcistica è sempre stata condizionata da bruschi stop nei momenti importanti, ogni volta ho dovuto rimboccarmi le maniche per reagire, A Torino ho toccato un livello mondiale del calcio. Ho vissuto stagioni pazzesche con giocatori, dirigenti e allenatori incredibili. Posso solo essere riconoscente, è stato il punto più alto della carriera alla Juve”.

