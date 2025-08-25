TELECOLOR: “Catania, possibile scambio Buglio-Quaini”

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, salta fuori un nome nuovo per il reparto di centrocampo. Quello di Davide Buglio, calciatore classe 1998, uno degli artefici della promozione dalla C alla B della Juve Stabia e dell’ottimo campionato cadetto disputato lo scorso anno sempre con le Vespe. Da giorni ne stanno discutendo i direttori sportivi Matteo Lovisa da una parte, Ivano Pastore dall’altra. Pista da seguire con attenzione, sull’onda di un possibile scambio con il difensore/centrocampista rossazzurro Alessandro Quaini. Si lavora per trovare la quadra relativamente alla percezione degli stipendi dei due giocatori.
