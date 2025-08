TORRE DEL GRIFO: il 16 ottobre avvio procedimento di vendita competitiva

In queste ore si apprende che la curatela fallimentare ha reso noto attraverso il portale online delle aste giudiziarie l’avviso con riferimento all’avvio del procedimento di vendita competitiva del Torre del Grifo che si terrà in data 16 ottobre 2025 alle ore 12.00 (possibilità di proroga sino al 30 ottobre). Entro il 15 potranno pervenire altre eventuali proposte. E’ stato fissato un prezzo base pari a quattro milioni di euro (importo già offerto dal Catania) con un rilancio minimo di 250 mila euro. La pubblicazione di tale avviso fa seguito alla proposta irrevocabile d’acquisto presentata dal Catania il 13 maggio tramite i legali del club rossazzurro. Da quel momento è nata una interlocuzione tecnica con il Tribunale fallimentare che ha avuto come oggetto la valutazione del bene immobile e anche dei beni mobili (ad esempio attrezzature e macchinari utilizzabili). Dopo vari chiarimenti la società etnea ha perfezionato il deposito cauzionale il mese scorso.

