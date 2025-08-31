TOSCANO a Globus Tv: “Rosa costruita con coppie di livello. Sarà un campionato di continuità. Cicerelli, mi è piaciuta la reazione”

Ai microfoni di Globus Television l’allenatore del Catania Domenico Toscano torna sulla vittoria di Cava de’ Tirreni:

“Vittoria meritata, non è facile venire a giocare su questi campi con avversarie che fanno giustamente la partita della vita, dagli ultimi 20 minuti del primo tempo siamo stati bravi a venire fuori, la squadra ci ha messo qualità, identità, carattere, voleva portare a casa la vittoria dando continuità al successo col Foggia. Questo sarà un campionato di continuità, prendiamo spunto anche da vittorie come quella di Cava de’ Tirreni per migliorare dove serve e crescere di gara in gara”.

“Abbiamo costruito la rosa con delle coppie di livello per tenere alta l’intensità e non subire defezioni pagandone tanto dazio. I ragazzi vogliono essere protagonisti, a prescindere dal minutaggio, ma siamo ancora all’inizio. Potevamo fare molto meglio ad inizio partita sotto l’aspetto dei duelli, dell’impatto, delle seconde palle. Su una palla lunga devi essere forte e riconquistarla, poi abbiamo capito di non doverci abbassare troppo rimanendo sui riferimenti e la squadra ha fatto molto meglio”.

“L’errore sul rigore di Cicerelli? Chi va sul dischetto del rigore sa che può succedere. Hanno sbagliato anche grandi campioni. In questi casi non è facile rimanere in partita con la testa, invece Emmanuele è stato bravo contribuendo a dare continuità alla squadra. E’ normale che avremmo sofferto meno se avessimo chiuso la partita in occasione del rigore e altre opportunità costruite ma, ripeto, l’errore ci può stare. Mi è piaciuta la reazione di Cicerelli dopo l’episodio del rigore sbagliato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***