TOSCANO a Globus Tv: “Buona gara e creato tanto, ma questa partita deve insegnarci qualcosa”

Le parole dell’allenatore del Catania Domenico Toscano nel post gara di Crotone, ai microfoni di Globus Television:

“Ci tenevamo a passare il turno di Coppa Italia e l’abbiamo anche dimostrato. La squadra ha preso gol nell’unica occasione del Crotone. Noi forse meritavamo il pareggio per quanto prodotto sia nel primo che nel secondo tempo. Sull’azione del gol potevamo fare qualcosa di più. Non mi è piaciuto l’approccio, l’impatto della squadra. Non vorrei che pensassimo di essere troppo bravi, io dico sempre che o si vince o si impara. Questa partita deve insegnarci qualcosa. Abbiamo fatto una buona gara, creando tanto. Forse negli ultimi 16 metri ci voleva un pò più di cattiveria, determinazione. Se vuoi portare a casa queste partite devi metterti alla pari dell’avversario sul piano dell’atteggiamento. Fino al 95′ la squadra ha cercato di riprendere la partita. E’ stata in campo, si è battuta. Ripeto, negli ultimi 16 metri serve maggiore cattiveria, meno superficialità. Bisogna calarsi velocemente nel girone C di Serie C, che è infernale. Non esistono partite facili, non lo sarà neanche quella di domenica prossima con il Foggia”.

