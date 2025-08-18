lunedì, 18 Agosto 2025
HomeCatania NewsTOSCANO a Globus Tv: "Buona gara e creato tanto, ma questa partita...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

TOSCANO a Globus Tv: “Buona gara e creato tanto, ma questa partita deve insegnarci qualcosa”

Redazione
By Redazione
0
88
foto Catania FC

Le parole dell’allenatore del Catania Domenico Toscano nel post gara di Crotone, ai microfoni di Globus Television:

“Ci tenevamo a passare il turno di Coppa Italia e l’abbiamo anche dimostrato. La squadra ha preso gol nell’unica occasione del Crotone. Noi forse meritavamo il pareggio per quanto prodotto sia nel primo che nel secondo tempo. Sull’azione del gol potevamo fare qualcosa di più. Non mi è piaciuto l’approccio, l’impatto della squadra. Non vorrei che pensassimo di essere troppo bravi, io dico sempre che o si vince o si impara. Questa partita deve insegnarci qualcosa. Abbiamo fatto una buona gara, creando tanto. Forse negli ultimi 16 metri ci voleva un pò più di cattiveria, determinazione. Se vuoi portare a casa queste partite devi metterti alla pari dell’avversario sul piano dell’atteggiamento. Fino al 95′ la squadra ha cercato di riprendere la partita. E’ stata in campo, si è battuta. Ripeto, negli ultimi 16 metri serve maggiore cattiveria, meno superficialità. Bisogna calarsi velocemente nel girone C di Serie C, che è infernale. Non esistono partite facili, non lo sarà neanche quella di domenica prossima con il Foggia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ALOI a Globus Tv: “Intesa da migliorare, siamo sereni. Al ‘Massimino’ mi aspetto una bolgia”
Articolo successivo
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Bene anche sul piano fisico, serviva più cattiveria in zona gol”; Aloi: “Ottima gara, pronti a ripartire alla grande”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web