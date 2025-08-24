TOSCANO a Telecolor. “Ci tenevamo a partire bene. Buona gara ma dobbiamo continuare a crescere mentalmente”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano ai microfoni di Telecolor commenta la vittoriosa prestazione del Catania all’esordio in campionato contro il Foggia. Ecco quanto evidenziato:

“Era importante partire col piede giusto anche per la gente, per il presidente. Ci tenevamo tanto ad iniziare bene a prescindere dal risultato e dall’avversario. Dovevamo dare subito l’impressione di assumere l’atteggiamento ottimale, di una squadra determinata e queste partite non sono facili se non le indirizzi nel verso giusto. Anche sul risultato acquisito devi tenere alta la concentrazione perchè è quello che serve in questo campionato, stare sul pezzo, non mollare di un centimetro. Pensiamo già al prossimo impegno”.

“Sei avvantaggiato quando hai un organico di livello e cambi che consentono di tenere alta l’intensità e la qualità. Abbiamo fatto cose buone ma ce ne sono altre da migiorare. Come ho già detto alla vigilia della gara dobbiamo stare zitti, lavorare, pensare a crescere settimana dopo settimana. Tutta la squadra ha fatto bene, assicurando qualità e intensità nel gioco e nell’andare forte sui riferimenti, pressando alto, con coraggio, ma dobbiamo ancora limare alcune situazioni che ancora vedo quando abbassiamo un pò il livello mentale. Dobbiamo allenarci soprattutto mentalmente, i ragazzi lo stanno facendo perchè devi avere sempre la percezione del pericolo”.

“Il Football Video Support? La partita è scivolata via senza nessun problema. E’ qualcosa di sperimentale per la terna arbitrale e per noi allenatori, a cui hanno dato un pensiero in più. Dobbiamo essere svegli nel percepire la situazione netta, nel richiamare l’arbitro per richiedere il controllo. Tante interruzioni magari in partite equilibrate innervosiranno e faranno abbassare l’intensità della gara, il tempo di recupero non sarà più effettivo”.

“Avevamo una sola partita di riferimento sull’analisi del Foggia, che ha disputato una buona gara in coppa contro il Siracusa. Il loro piano gara prevedeva di chiudere le traiettorie e ripartire, non pensavamo che si schierassero con una difesa a tre ma i ragazzi hanno letto bene la situazione e indirizzato il match dove volevamo. Mercato? Penso alla Cavese, dobbiamo dare continuità a questa prestazione. Sappiamo dove intervenire sul mercato, i tempi non li decidiamo noi perchè per prendere calciatori di altri club devi aspettare. Lunedì avremo il responso su Di Tacchio, vedremo dove intervenire“.

