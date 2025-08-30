sabato, 30 Agosto 2025
HomeCatania NewsTOSCANO a Telecolor: "Potevamo chiuderla prima ma sono contento della prestazione"
Catania NewsIntervistePrimo Piano

TOSCANO a Telecolor: “Potevamo chiuderla prima ma sono contento della prestazione”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
0
foto Catania FC

Al termine della partita vinta dal Catania, l’allenatore Mimmo Toscano è intervenuto ai microfoni di Telecolor commentando il successo della squadra rossazzurra:

“La squadra dedica la vittoria alla memoria di Stefania Sberna. La partita è stata lunghissima. Sono contento della nostra prova, anche se potevamo fare qualcosa di meglio e chiuderla prima. Siamo usciti bene alla distanza, nel secondo tempo siamo entrati come volevo, nel primo abbiamo sofferto la loro aggressività. La fase finale del match poteva essere gestita in modo migliore, ma va bene così: è un bene affrontare queste partite già ad inizio stagione. Le vittorie sono importanti, sempre. Dobbiamo capire sin da subito quali sono le qualità giuste per costruire un cammino vincente”.

“Speriamo di recuperare presto Di Tacchio, per noi è un calciatore importante, serve gente che faccia rifiatare: in mezzo stiamo tirando la carretta. In attacco è arrivato Caturano e siamo contenti, io sono felice della rete di Forte. I ragazzi si sono messi a disposizione, si stanno impegnando e di questo sono felice. Tutti gli elementi della rosa sono importanti e devono dare un contributo alla causa del Catania. La nostra mentalità deve essere quella giusta, ci sarà competizione tra i ragazzi: sta a loro farsi trovare pronti. Arbitri? Li capisco, non è facile fare delle valutazioni”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CAVESE-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CAVESE-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Redazione - 0
Secondo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la rotonda vittoria maturata tra le mura amiche in occasione del match di esordio nel...

DINI a Telecolor: “Dedichiamo la vittoria a Stefania Sberna, la squadra ha qualità”

PAGELLE DI REPARTO: Forte, gol pesantissimo. Anche Dini decisivo nel finale

CAVA ESPUGNATA: decisivo il morso dello “squalo”

CAVESE 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web