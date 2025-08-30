TOSCANO a Telecolor: “Potevamo chiuderla prima ma sono contento della prestazione”

Al termine della partita vinta dal Catania, l’allenatore Mimmo Toscano è intervenuto ai microfoni di Telecolor commentando il successo della squadra rossazzurra:

“La squadra dedica la vittoria alla memoria di Stefania Sberna. La partita è stata lunghissima. Sono contento della nostra prova, anche se potevamo fare qualcosa di meglio e chiuderla prima. Siamo usciti bene alla distanza, nel secondo tempo siamo entrati come volevo, nel primo abbiamo sofferto la loro aggressività. La fase finale del match poteva essere gestita in modo migliore, ma va bene così: è un bene affrontare queste partite già ad inizio stagione. Le vittorie sono importanti, sempre. Dobbiamo capire sin da subito quali sono le qualità giuste per costruire un cammino vincente”.

“Speriamo di recuperare presto Di Tacchio, per noi è un calciatore importante, serve gente che faccia rifiatare: in mezzo stiamo tirando la carretta. In attacco è arrivato Caturano e siamo contenti, io sono felice della rete di Forte. I ragazzi si sono messi a disposizione, si stanno impegnando e di questo sono felice. Tutti gli elementi della rosa sono importanti e devono dare un contributo alla causa del Catania. La nostra mentalità deve essere quella giusta, ci sarà competizione tra i ragazzi: sta a loro farsi trovare pronti. Arbitri? Li capisco, non è facile fare delle valutazioni”.

