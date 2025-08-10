TOSCANO: “Forse un altro innesto o due sul mercato. Il gruppo sta crescendo. Dobbiamo alzare il livello in vista del Crotone”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano interviene in sala stampa dopo la vittoriosa prestazione in amichevole contro il Valletta. Queste le parole del tecnico rossazzurro evidenziate:

“Sono contento dell’aspetto mentale, l’approccio, ho visto l’atteggiamento giusto da parte della squadra. Anche quando sei in vantaggio e metti la partita sui binari giusti, però, devi tenere sempre alta l’attenzione, gestendo meglio i momenti della gara. I nuovi innesti si stanno inserendo bene. Sul mercato c’è ancora qualche settimana di tempo a disposizione, la società sa dove potere intervenire per migliorare un gruppo che sta crescendo”.

“Jimenez centrale nel progetto anche dopo l’arrivo di D’Ausilio? Sono tutti centrali. Se vuoi costruire una squadra che ambisca alla vittoria del campionato devi avere un livello elevato in ogni ruolo. Ci deve essere il coinvolgimento di tutti, senza titolari nè riserve. Ecco perchè abbiamo costruito un organico in cui la competizione in ogni reparto è alta”.

“I ragazzi hanno fatto discretamente bene. E’ normale che vada trovata il feeling e l’intesa giusta tra i reparti dopo l’arrivo in ritardo di giocatori soprattutto a centrocampo ma ho visto grande disponibilità, che è la cosa più importante. C’è unità d’intenti e la volontà di mettere il Catania al primo posto, su queste basi dobbiamo continuare a lavorare per alzare il livello, avendo il vantaggio di ritrovare qualcosa che siamo riusciti a costruire già nella passata stagione”.

“Casasola? Per me ha giocato una buona gara. Soprattutto nel primo tempo è andato tante volte al cross supportando gli attaccanti. Dopo l’intervallo abbiamo fatto 10-15 minuti che dobbiamo togliere se vogliamo alzare il livello in vista del Crotone, perchè abbiamo avuto qualche difficoltà nella gestione della palla e giocando più indietro che in avanti. Fermo restando che, com’è normale che sia, in questo periodo non ci sono squadre con uno stato di forma perfetto”.

“Stoppa? Ha rimediato un colpo al fianco, sta migliorando. Farà degli accertamenti, non ha presentato rotture ossee, speriamo di poterlo riaggregare al gruppo in settimana. Sul mercato ricerchiamo giocatori con caratteristiche diverse in ogni reparto. La prossima partita di Coppa Italia Serie C a Crotone ci dirà di cosa abbiamo bisogno. Forse dovremo inserire ancora un calciatore o due, vogliamo intervenire senza fretta perchè non dobbiamo sbagliare. Servono le giuste valutazioni, intervenendo in una rosa che si presenta già di buon livello”.

“Cicerelli? Sapete che non mi piace parlare dei singoli. Non devo dire io che si tratta di un calciatore importante, ma tutti si devono sentire importanti e ognuno di loro, a prescindere dal minutaggio, dovrà dare il proprio contributo prezioso alla causa del Catania”.

