TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, giovedì 28 agosto alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida alla Cavese, in calendario sabato con fischio d’inizio alle ore 18.00 e valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania quando si avvicina anche la chiusura della sessione estiva del calciomercato.

