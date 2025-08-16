TOSCANO: “Mi aspetto una crescita costante. Il club pronto a migliorare la rosa. Torre del Grifo fondamentale per la solidità del Catania”

Vigilia di Crotone-Catania. L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano si mostra particolarmente sereno e fiducioso in vista della stagione che sta per aprire i battenti in via ufficiale. Ecco le parole del tecnico calabrese in sala stampa:

“Dobbiamo affrontare la gara di Crotone come se fosse la prima giornata di Serie C, bisogna portarsi avanti perchè tra una settimana ci aspetta l’esordio in campionato. Importante farci trovare pronti sul piano mentale contro una squadra di valore che si è rinforzata rispetto alla stagione passata mantenendo lo stesso allenatore e la medesima filosofia. Sarà un impegno di livello notevole. Abbiamo lavorato bene dal primo giorno di ritiro, rispetto all’anno scorso con più tranquillità e serenità, con più logica. Adesso è finita la luna di miele, iniziano a contare i tre punti e dobbiamo dimostrare, capire noi stessi cosa vogliamo e chi siamo in questo momento per poter crescere e migliorare ogni giorno”.

“L’anno scorso non si è lavorato nella maniera giusta, poi nell’arco del campionato è emerso che non si era costruito quello che, invece, è fondamentale fare in ritiro, periodo più importante dell’anno. Oggi mi sento contento del lavoro svolto. Ogni allenatore vorrebbe sempre le cose al massimo, non sarà mai così perchè devi essere concentrato in ogni occasione al 100% del lavoro e questi ragazzi lo stanno facendo. Da domenica si inizierà a capire chi siamo e dove vogliamo arrivare, a prescindere dal risultato mi impressiona l’impatto che daremo a noi stessi e a chi ci affronta“.

“Martic? Si sta integrando molto bene, sono contento di tutti i nuovi arrivati. Si sono subito messi a disposizione della squadra lavorando con tanta disponibilità. Martic è un calciatore molto duttile e intelligente che può ricoprire sia il ruolo di centrocampista che di difensore centrale. La nostra priorità era quella di creare la coppia di centrali con Matteo Di Gennaro, lo stiamo utilizzando prevalentemente in quella posizione. E’ normale che devi anche valutare un suo utilizzo in mezzo al campo considerando che, nelle prime giornate, mancherà Quaini per squalifica e Di Tacchio, magari, non sarà ancora disponibile”.

“Di Tacchio è stato scelto come capitano della squadra, ma mi preme che ci siano più capitani in squadra. Che siano Cicerelli, Di Gennaro, Quaini, Celli… calciatori che conoscono Catania, conoscono quello che ti può dare Catania e nei momenti di difficoltà soprattutto – capiteranno a tutte le squadre – sanno trovare soluzioni nel gruppo per venirne fuori, senza alibi. Quei momenti fanno la differenza per vincere il campionato, lì vedremo quanto saremo competitivi”.

“Abbiamo lavorato senza intoppi e con l’entusiasmo che ci siamo portati dietro dal finale di stagione scorsa dove tutti avevamo creduto di poter fare qualcosa di straordinario dopo le difficoltà incontrate. La squadra è cresciuta settimana dopo settimana sul piano fisico e mentale, oggi è difficile essere perfetti ma dobbiamo esserlo sul piano mentale. I ragazzi sanno che bisogna lavorare ancora tanto ma con il Valletta FC ho visto l’approccio e lo spirito giusto, che voglio riproporre anche a Crotone e nelle successive gare di campionato. Ci teniamo a passare il turno, per noi la Coppa Italia è importante“.

“Ho già in mente l’undici che partirà dall’inizio domenica, mi aspetto una crescita costante della squadra sotto l’aspetto tattico, della conoscenza tra i reparti, tra i giocatori di reparto. Riscontro che anche i centrocampisti arrivati in ritardo stanno trovando il feeling giusto. Aloi e Corbati si sono inseriti bene. Voglio vedere spirito, attaccare e difendere da squadra, iniziando a creare delle solide fondamenta che ti serviranno per il campionato“.

“Se arriveranno altri due attaccanti dal mercato? Io devo essere concentrato sulla partita di domani. Di mercato ne ho parlato e riparlato con la società, ci siamo confrontati frequentemente con il club e il direttore sportivo. La gara di domenica darà altre risposte. Non vogliamo fare cose affrettate perchè poi magari dopo Crotone hai giudizi diversi e perdi opportunità che potrebbero esserci nell’ultima parte di mercato. La società è disponibile a migliorare l’organico, il direttore è attento a cogliere le opportunità“.

“Tanti tifosi rossazzurri a Crotone? Non avevo dubbi, quando si possono aprire le trasferte i nostri tifosi esauriscono i biglietti in poche ore. Allo ‘Scida’ avremo il loro supporto e sarà importante per noi. Dico di starci vicino, di essere una cosa sola. A volte l’anno scorso siamo stati due cose separate e questo non è bello, perchè la forza che possiede Catania se ci si unisce credo che poche squadre la possano avere. Sappiamo che è un campionato difficile, ci saranno avversarie agguerrite. In giro leggo che si parla di alcuni club ma io non sottovaluto altre squadre che molti pensano si siano indebolite. Cito anche Crotone, Cerignola, Monopoli, Atalanta U23. Questo girone è tosto e noi dobbiamo essere più tosti del girone stesso, dando continuità”.

“La mia fiducia scaturisce da questo mese e mezzo di lavoro dove si è cercato di fare le cose con un senso logico, portando a Catania dei calciatori convinti di venire qui non perchè si stia bene. Il contratto è importante ma sono giocatori che mettono il Catania al primo posto, consapevoli che vincere ai piedi dell’Etna è diverso da altre parti. La nostra filosofia nella scelta degli uomini è stata proprio questa. Ad oggi non abbiamo sbagliato, poi può succedere di tutto. Dobbiamo essere bravi a portare dalla nostra parte le dinamiche dell’annata e del campionato. Oggi c’è un gruppo che lavora bene, ha una cultura del lavoro elevata, i ragazzi si stanno trovando bene sia dentro che fuori dal campo e bisogna alimentare questo, accedendo la fiammella e coprendola dagli spifferi. Sono convinto che lo faremo perchè abbiamo un gruppo forte”.

“La voglia di cambiare e migliorare espressa dalla società oggi è dimostrata con i fatti, non tanti proclami ma fatti, scelte logiche e di crescita sul piano strutturale. Torre del Grifo rappresenta un punto fondamentale per la solidità e crescita del club. La società lo sa e si è mossa in tal senso. Conta il futuro del Catania, questo è un passaggio indispensabile e storico perchè non è scontato che una società prenda un centro sportivo bellissimo e decida di ristrutturarlo, di rimetterlo a nuovo investendo somme ingenti. Se la squadra deve fare il sacrificio di non potersi ancora allenare a Torre del Grifo vale la pena aspettare”.

“Cicerelli? Oggi siamo contenti di averlo nel nostro organico. E’ un ragazzo staordinario. A me non piace parlare dei singoli ma su di lui mi concedo qualcosa. So quanto ci abbiamo lavorato insieme per fare in modo che fosse di nuovo un calciatore del Catania. E’ contento di avere esteso la durata del contratto e di essere diventato un punto fermo. Si è messo a disposizione della squadra con umiltà nonostante 19 gol fatti la scorsa stagione”.

“Possiamo costruire tutti insieme qualcosa di forte e importante. Noi l’anno scorso ci siamo sforzati a tenere a galla una situazione difficile risolvendo delle problematiche che non erano di campo. Oggi penso solo al rettangolo verde e vedo i ragazzi contenti di stare insieme. Questo mi porta ad essere fiducioso. Fermo restando che io devo lavorare sulla testa della squadra e del singolo. Se non sei bravo in questo, le tue idee non entreranno mai in loro. A me ed al mio staff piace creare empatia e feeling. Non puoi piacere a tutti, perchè tutti vorrebbero essere protagonisti. La mia vittoria più grande sarà quella di far sentire protagonista anche chi gioca 5 minuti. Non mi aspetto 19 gol da Cicerelli o 20 da Forte ma che i giocatori siano protagonisti dentro e fuori dal campo, mettendo il Catania davanti a tutto”.

