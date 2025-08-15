TOSCANO: sabato conferenza stampa in vista di Crotone-Catania

Sabato 16 agosto alle ore 11.45 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Crotone, in calendario domenica alle ore 21.00 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/2026, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***