giovedì, 21 Agosto 2025
HomeCatania NewsTOSCANO: settimo confronto con il Foggia, i precedenti del tecnico calabrese
Catania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioSerie B

TOSCANO: settimo confronto con il Foggia, i precedenti del tecnico calabrese

Redazione
By Redazione
0
223
foto Catania FC

Una squadra allenata da Mimmo Toscano domenica sera sfiderà il Foggia per la settima volta in competizioni ufficiali. Bilancio attuale di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

L’11 ottobre 2009 il Cosenza di Toscano travolse i satanelli 4-0: doppietta di Scotto, a segno anche Porchia e Biancolino, oggi allenatore dell’Avellino. Qualche mese più tardi, gara di ritorno, Cosenza corsaro a Foggia: al gol rossonero di Desideri (assist del catanese ed ex Catania Francesco Millesi) risposero Danti (doppietta) e Biancolino per il definitivo 1-3. Entrambe le squadre militavano in Prima Divisione Lega Pro e Toscano, tecnico che veniva da due promozioni con il Cosenza, venne confermato sulla panchina dei lupi.

Nella stagione 2011-12, dove Toscano trionfò alla guida della Ternana conquistando la promozione diretta in Serie B, in campionato il Foggia riuscì ad avere la meglio sulle Fere per 3-1 allo “Zaccheria” con reti di Molina e Wilson Cruz (2) per la squadra pugliese, Pisacane per gli umbri, invece a Terni le due squadre non andarono oltre l’1-1: vantaggio rossoverde grazie al rigore trasformato dalla punta catanese ex Catania Gianluca Litteri, pari di Defrel a pochi minuti dal 90′. La scorsa stagione, con Toscano al timone del Catania, etnei e foggiani non andarono oltre il 2-2 in Puglia: doppietta di Tascone e gol rossazzurri di Inglese e Di Gennaro. Anche al “Massimino” finì in pareggio con il momentaneo 0-1 a firma di Sarr (gol siglato palesemente con il braccio) ed il pari di Anastasio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI FOGGIA: alla scoperta dell’avversario, Delio Rossi guida la ricostruzione dei satanelli
Articolo successivo
VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web