TOSCANO: si avvicinano le 500 panchine da professionista

Allenatore tra i più esperti e vincenti della categoria, per Mimmo Toscano si avvicinano le 500 panchine da tecnico nel professionismo del calcio. Al momento è fermo a quota 481: 223 le vittorie fino a questo momento conseguite in carriera, 134 i pareggi e 124 le sconfitte: ruolino di marcia caratterizzato dalla realizzazione di 673 gol delle squadre che ha allenato, 478 subiti. Considerando le sole gare di Serie C, invece, ad oggi le panchine di Toscano sono 290 con un bilancio di 156 successi, 83 risultati di parità, 51 ko, 449 reti all’attivo e 241 al passivo. Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, l’attuale tecnico del Catania ha conquistato finora quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel 2024.

