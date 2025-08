TRAPANI-CATANIA: match in diretta su Rai Sport

Non solo gli utenti abbonati a Sky e alla piattaforma NOW. Ci sarà la possibilità di assistere anche in chiaro alla diretta televisiva della partita Trapani-Catania, in programma mercoledì 24 settembre allo stadio “Provinciale” con fischio d’inizio alle ore 20:30. La Lega Pro ha comunicato, infatti, che l’incontro – valevole per l’andata della sesta giornata del girone C di Serie C – sarà trasmesso da Rai Sport. Il Catania affronterà i granata fuori casa quattro giorni dopo il confronto interno con il Sorrento. Nel fine settimana, invece, si recherà sul campo dell’Audace Cerignola sostenendo, dunque, una doppia trasferta consecutiva a distanza di pochi giorni.

