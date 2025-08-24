TUTTO FACILE: il Catania travolge il Foggia all’esordio in campionato

Parte subito forte, il Catania. Successo all’esordio in campionato allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia. Risultato finale di 6-0 al cospetto di un avversario che paga l’inesperienza di tanti suoi interpreti e dalla cifra tecnica chiaramente inferiore. Tutto facile per la squadra di mister Toscano che concede qualcosina dietro ma, là davanti, semina il panico nella difesa ospite.

Già al 7′ rossazzurri avanti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cicerelli. Il Foggia prova ad imbastire una reazione, Donnarumma rischia grosso al 15′ ma Winkelmann in area non ne approfitta, bravo e reattivo Dini che respinge la minaccia. Al minuto 21 si concretizza il raddoppio, proprio a firma di Donnarumma: cross di Casasola (scatenato sulla fascia destra), inserimento perfetto e deviazione vincente dell’ex Cesena. Poco dopo la difesa del Catania si fa nuovamente sorprendere con Garofalo che dalla destra mette in mezzo per Bevilacqua, il quale sfiora il pallone a pochi passi dalla porta, Dini fuori posizione ma la sfera non trova lo specchio della porta.

Qualche disattenzione difensiva per i rossazzurri che, però, quando schiacciano il piede sull’acceleratore sono devastanti. Così al 31′, sugli sviluppi di un corner battuto da Cicerelli, svetta nell’area foggiana Ierardi che batte Borbei, in evidente difficoltà. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per poker etneo: rigore procurato e trasformato da Forte (39′). Nel secondo tempo i satanelli provano a rendere meno pesante la sconfitta andando vicini al gol con Garofalo. Cicerelli e compagni, però, non sono sazi e continuano ad assaltare il Foggia. Al 72′ ecco la firma del neo entrato D’Ausilio, che calcia violentemente mandando alle spalle di Borbei. Dieci minuti più tardi fa centro Lunetta (subentrato a Forte da pochi minuti) che si avventa sul pallone dopo la mancata trattenuta di Borbei e fissa il definitivo 6-0 nel contesto di una partita dominata.

===>>> CATANIA-FOGGIA: il tabellino e le statistiche della partita

