TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Foggia, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia Emmanuele Cicerelli, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul fantasista che il Catania ha riportato alla base dopo la scadenza del prestito con la Ternana. Cicerelli è stato determinante, una scheggia impazzita per la pessima retroguardia del Foggia. Ha avuto anche il merito di sbloccare il risultato trasformando un rigore calciato in modo stilisticamente perfetto. Secondo gradino del podio per il centrocampista Salvatore Aloi. Prova di “sostanza” e intensità, la sua. Terzo giocatore del Catania più votato, il laterale destro Tiago Casasola – altro ex Ternana – che ha corso come un matto devastando la fascia di competenza e sfornando un elevato numero di cross e palloni invitanti per i compagni.

