TUTTOCALCIOCATANIA: Cavese-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Simonetta Lamberti” contro la Cavese Kaleb Jimenez, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul trequartista italo-spagnolo sceso in campo dal 1′ anche in questa occasione. Jimenez è stato determinante, aveva anche trovato in effetti la via del gol, che tuttavia il direttore di gara ha annullato a seguito di revisione nel primo tempo. Secondo gradino del podio, per una manciata di voti di differenza, l’attaccante Francesco Forte, autore del gol-vittoria e di una prova generosa. Terzo giocatore del Catania più votato, il portiere Andrea Dini: c’è anche la sua “manona” sul successo etneo, negando la rete a Orlando a pochi minuti dal 90′.

