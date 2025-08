TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 28 Luglio a domenica 3 Agosto:

ROLFINI: “Catania, non vedo l’ora di viverti. Il mister spinge molto”

EX ROSSAZZURRI – Sarao: “Catania non è solo una bella città, ma anche casa mia”

LA SICILIA – Ierardi: “Catania, ho avuto uno scatto in avanti. Lotteremo su ogni pallone”

PASTORE: “Il Catania deve competere per il primato. Girone C il più difficile per antonomasia, importante farci trovare pronti”

EX ROSSAZZURRI – Inglese: “Col Catania eravamo partiti per vincere il campionato. A Salerno spinto da Faggiano, difficile rifiutare la piazza granata”

UFFICIALE: Tello dice addio al Catania

ALFONSO saluta il calcio professionistico: “Metto un punto al mio percorso. Grazie anche al Catania FC, il calcio resta nel cuore”

DR ANTONIO SEDITA: “Catania, grazie per la fiducia. Collaborazione rinnovata con grande entusiasmo”

PAROLA AI TIFOSI: “Tello, finalmente! Inglese, sei solo un cagnolino al guinzaglio di Faggiano…”

QUI CATANIA: esordio in campionato col Foggia, è già accaduto due volte in passato

MARTIC: un calciatore “giramondo” alla corte di mister Toscano

LA SICILIA – Pastore: “Silvestri in partenza. Cicerelli, dialoghi in corso per il rinnovo. Rosa quasi al completo”

CORBARI: quando mise a segno la sua prima tripletta in carriera

GIOVANILI CATANIA: Allegra si trasferisce alla Pro Palazzolo

MARTIC: il giocatore salterà l’esordio in campionato per squalifica

CORBARI: il Catania aggiunge gol e “fosforo” a centrocampo

LA SICILIA – Quaini: “Sento l’affetto della città. Bel gruppo. Vogliamo portare il Catania a vincere il più possibile”

TOSCANO: “Squadra da completare, soprattutto a centrocampo. Convinti delle nostre scelte. Voglio un Catania che parli poco ma faccia tanto. Garanzia Pelligra e Grella”

PIERACCINI: “Questa esperienza molto importante per me, ho detto subito sì alla chiamata di Toscano”

CATANIA SOCIAL – Montalto: “Grazie, in bocca al lupo”

UFFICIALE: Brunetti lascia il Catania Femminile, va alla Juventus Women

MARTIC: più come difensore o centrocampista nelle idee di Toscano?

QUI CATANIA: Sturaro a lezione a Coverciano, esami finali tra qualche mese

VERSO LA STAGIONE 2025/26: fattore “Massimino” da ritrovare in ottica campionato

MERCATO: assist di Toscano a Pastore, sistemare il centrocampo resta l’obiettivo primario

CATANIA 0-0 ASCOLI: le formazioni schierate da Toscano

LA SICILIA: “Catania con l’Ascoli solido in difesa. E’ mancato solo il gol”

LA SICILIA: “Catania-Ascoli, diverse occasioni da gol. Casasola e Donnarumma, ottima impressione. Forte da rivedere”

ACCADDE OGGI: 31 luglio 1993, l’inizio di una lunga battaglia legale per il Catania

EX ROSSAZZURRI – Maffei: “Ho spinto molto per favorire il passaggio dal Catania al Trento”

GRELLA: il vice presidente del Catania rimane operativo nella dirigenza del Perth Glory

MERCATO: Luigi Silvestri non andrà al Catania. Fiducia alla coppia Celli-Allegretto?

QUI CATANIA: attente riflessioni di Toscano su Quiroz e Papaserio

DONNARUMMA: “Mi piace spingere tanto. Catania, dovremo essere un ambiente unico e compatto”

SERIE C: Catania, orari e date delle prime sette giornate. Esordio in campionato alle 21

MERCATO: centrocampo destinato a cambiare aspetto tra arrivi e partenze

QUI CATANIA: Toscano prova più soluzioni dalla trequarti in su

LA SICILIA: “Silvestri nel mirino di Lumezzane e Campobasso”

LA SICILIA – Celli: “Ero in uscita, il mister mi ha fatto rientrare in gruppo. Ci sarà da duellare ogni giorno”

TRAPANI-CATANIA: match in diretta su Rai Sport

MERCATO: Peralta, sprint di Vicenza e Benevento

FORTE: “A Catania con grande senso di responsabilità, sacrificio e voglia di dimostrare. Contano i fatti”

UFFICIALE: Catania, ecco Martic. Contratto annuale con opzione

MERCATO: Catania-Tonin, situazione in standby. Lo scenario

SERIE C: offerte entro l’8 agosto per acquisizione pacchetto tv “Dirette e differite/sintesi”

QUI CATANIA: sarà un’altra stagione con tante trasferte “a rischio” per i tifosi?

UFFICIALE: Catania, Corbari firma un accordo biennale

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Calendario, girone d’andata fattore da sfruttare per il Catania”

CICERELLI (Video): i gol messi a segno nello scorso campionato alla Ternana

QUI CATANIA: la base di squadra attuale, aspettando i prossimi innesti

LA SICILIA: “Abbonamenti, si procede verso quota 10mila. Nuova maglia rossazzurra allo store”

LA SICILIA – Pieraccini: “Posso interpretare tutti e tre i ruoli della difesa. Catania, mi aspetto uno stadio incredibile”

CATANIA 2025/26: rosa aggiornata, acquisti e cessioni

EX ROSSAZZURRI – Brevi: “Catania squadra da battere, ci sono i presupposti per fare una grande stagione”

QUI CATANIA: missione gol, anche difensori e centrocampisti dovranno fare la loro parte

L’EDITORIALE | Ora si fa sul serio: tra mercato, la ricerca dell’entusiasmo e i primi impegni ufficiali

ZARBANO: “Sento una responsabilità verso città e club. Faremo ricredere gli scettici. Nostra campagna acquisti non fatta con le figurine”

GIOVANILI CATANIA: Primavera, il calendario. La squadra di Biagianti esordirà il 20 settembre fuori casa

AVV. INGRASSIA: “Catania, tifosi parte attiva della storia e della tradizione”

MARTIC: l’approdo a Catania nasce da un’intuizione di Pastore

QUI CATANIA: positivo inserimento dei nuovi nel gruppo, aspettando gli impegni ufficiali

STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “D’Ausilio, testa a testa Catania-Crotone”

STAMPA NAZIONALE: TuttoC accosta a Catania e Benevento il centrocampista Calì

LA SICILIA: “3-4-2-1, Toscano prova anche Cicerelli e Lunetta insieme”

LA SICILIA – Catania, la squadra saluta Norcia. Pastore: “Contiamo di tornare l’anno venturo”

LA SICILIA – Donnarumma: “Catania, sono qui per vincere ma il girone C è duro. Sarao mi ha parlato benissimo della piazza. Club vuole arrivare in alto”

QUI CATANIA: 6-1 contro il Montespaccato, ultimo atto del ritiro

SILVESTRI: non basta l’apertura di Pastore, il centrale difensivo non supera l’esame Toscano

BETHERS: il portiere proverà a giocarsi le sue carte, sana competizione con Dini

QUI CATANIA: lavoro, unità d’intenti e serenità. Il bilancio del ritiro di Norcia

LONGO (all. Crotone): “Daremo filo da torcere a tutti. Col Catania inizio di stagione scoppiettante”

EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, i tifosi mi vogliono bene. Squadra avrà bisogno del loro calore”

A MENTE FREDDA | Zero proclami, tanta applicazione per ottenere il massimo

