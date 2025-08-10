TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

domenica, 10 Agosto 2025
Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 4 Agosto a domenica 10 Agosto:

CURIOSITA’: Salernitana a Norcia e nello stesso hotel in cui ha alloggiato il Catania
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Toscano: “Catania, non accontentarti. Club vigile sul mercato. Costruiamo spirito e identità”
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Toscano: “Trequartisti con tanta qualità, mi aspetto gol e assist dagli esterni. Società forte e solida. Ci auguriamo di avere a disposizione Torre del Grifo”
==>> Leggi la notizia

CATANIA: ecco la maglia “Home” 2025/26
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: si è spento Federico Caputi, aveva 75 anni
==>> Leggi la notizia

DI PAOLA (Domusbet.tv): “Il tifoso del Catania è un vulcano, nasce e cresce con quei colori”
==>> Leggi la notizia

ORAZIO RUSSO: chiavi in mano nel percorso di sviluppo del settore giovanile
==>> Leggi la notizia

CORBARI – La Virtus Entella: “Straordinaria umanità dimostrata, buona fortuna a Catania”
==>> Leggi la notizia

ERREA’: “Maglia home, ogni dettaglio racconta la storia del Catania e il cammino che ancora lo attende”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Monaco trova nuova sistemazione, accordo con il Livorno
==>> Leggi la notizia

TORRE DEL GRIFO: il 16 ottobre avvio procedimento di vendita competitiva
==>> Leggi la notizia

MERCATO: più giocatori chiave si ritrovano a Catania dopo precedenti esperienze condivise
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania, mercato equilibrato e Toscano miglior acquisto”
==>> Leggi la notizia

Calci piazzati, una chiave per essere vincenti: le carte del Catania 2025/2026
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Terlizzi: “Catania, importante dare continuità al progetto tecnico. Forza del gruppo la chiave”
==>> Leggi la notizia

ULTRAS CURVA SUD CATANIA: “Non presenzieremo alla gara di domenica, profondo distacco del club nei confronti del popolo rossazzurro. Promesse devono essere mantenute”
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Il designatore Orsato illustra il funzionamento del ‘Var a chiamata’: “Allenatori quasi come ufficiali di gara”
==>> Leggi la notizia

CORBARI – I tifosi della Virtus Entella: “Bravo giocatore e bella persona, grande acquisto per il Catania”
==>> Leggi la notizia

ABBONAMENTI: numeri, Catania tra le migliori piazze in Italia dalla A alla C
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, quante trattative con la GEV Sport and Management
==>> Leggi la notizia

MERCATO: non solo Papaserio, con l’agente si è parlato anche di Leonardi
==>> Leggi la notizia

STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio-Catania, indizio social”
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: Zammarini torna nel girone C di Serie C
==>> Leggi la notizia

LA GRASSA: “Non sarò più lo speaker rossazzurro. Catania, mi hai fatto battere il cuore a ogni annuncio”
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Minadeo (DS Lecco): “Catania, Benevento e Salernitana… complimenti!”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: D’Emilio sostiene il ritiro con il Gela Calcio
==>> Leggi la notizia

LEONARDI: storia d’orgoglio e riscatto, l’attaccante catanese non ha mai dimenticato le sue origini
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: Carra nuovo direttore generale del Paternò Calcio
==>> Leggi la notizia

STAMPA MOLISANA: “Campobasso, Silvestri potrebbe essere operazione da fine mercato”
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Leonardi ragazzo con doti, può fare bene”
==>> Leggi la notizia

CASASOLA: la maledizione dei rigori, dopo due anni di amarezze c’è voglia di riscatto
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Lotta al vertice, il Catania c’è. La continuità premia sempre”
==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI – 8 agosto 2018, Papu Gomez: “Ecco perchè scelsi Catania. Tre anni indimenticabili, ci siamo divertiti”
==>> Leggi la notizia

SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Caturano? Quando va a Catania esce sempre qualcosa. Sarà pronto per la Coppa Italia”
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Lucarelli non è più legato contrattualmente al Catania
==>> Leggi la notizia

MERCATO: la Dolomiti Bellunesi punta D’Andrea
==>> Leggi la notizia

GIOVANILI CATANIA: Saliou rinforzo per la Primavera
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania e AZ Picerno, più discorsi portati avanti quest’anno tra i due club
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: sponsor tecnico, avanti con Erreà per la quarta stagione di fila
==>> Leggi la notizia

PELLIGRA: “Improvvisi impegni professionali, domenica non ci sarò ma sempre presente con il cuore da tifoso e presidente”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales
==>> Leggi la notizia

MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza
==>> Leggi la notizia

GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Bocic in prestito all’AZ Picerno
==>> Leggi la notizia

CATANIA: ecco le maglie “Away & Third” 2025/26
==>> Leggi la notizia

ALOI: la Sicilia tappa importante nel percorso di crescita. Riparte da Catania l’assalto alla B
==>> Leggi la notizia

MERCATO: il Catania si libera di tante “zavorre”. Riduzione monte ingaggi, missione a buon punto
==>> Leggi la notizia

SALVINI (ex compagno di squadra di Raimo): “Ha sempre creduto in se stesso. Grande predisposizione al lavoro”
==>> Leggi la notizia

BOCIC – Il D.G. dell’AZ Picerno: “Qui con entusiasmo, ha qualità tecniche importanti”
==>> Leggi la notizia

STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio, accordo definito con il Catania”
==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: il pensiero dell’allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa
==>> Leggi la notizia

CORBARI: “A 20 anni non mi vedevo calciatore. Prediligo l’inserimento, mi piace prendermi le mie responsabilità”
==>> Leggi la notizia

PRIMAVERA: Biagianti si avvarrà del contributo del first assistant coach Pappalardo
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Aloi al Catania, contratto biennale
==>> Leggi la notizia

STAMPA LECCHESE: “Martic via da Lecco dopo essere entrato nel cuore dei tifosi”
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Cicerelli rinnova il contratto fino al 2027
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania resta vigile su Capezzi”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Vallocchia titolare in Coppa Italia, ma quel commento social di Aloi…
==>> Leggi la notizia

RINNOVO CICERELLI – Grella: “Pastore e Zarbano, qualità e tempestività”. Il giocatore: “Concreto attestato di stima del club”
==>> Leggi la notizia

CICERELLI, il fratello: “Sono fiero e orgoglioso di lui”
==>> Leggi la notizia

D’AUSILIO: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, ci sarà qualche uscita a sorpresa?
==>> Leggi la notizia

RANIERI (agente Fifa): “Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a Ferragosto, poi sarà valzer delle punte”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, quali i prossimi rinnovi?
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: D’Ausilio si trasferisce al Catania
==>> Leggi la notizia

