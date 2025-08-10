TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 4 Agosto a domenica 10 Agosto:
CURIOSITA’: Salernitana a Norcia e nello stesso hotel in cui ha alloggiato il Catania
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Toscano: “Catania, non accontentarti. Club vigile sul mercato. Costruiamo spirito e identità”
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Toscano: “Trequartisti con tanta qualità, mi aspetto gol e assist dagli esterni. Società forte e solida. Ci auguriamo di avere a disposizione Torre del Grifo”
==>> Leggi la notizia
CATANIA: ecco la maglia “Home” 2025/26
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI: si è spento Federico Caputi, aveva 75 anni
==>> Leggi la notizia
DI PAOLA (Domusbet.tv): “Il tifoso del Catania è un vulcano, nasce e cresce con quei colori”
==>> Leggi la notizia
ORAZIO RUSSO: chiavi in mano nel percorso di sviluppo del settore giovanile
==>> Leggi la notizia
CORBARI – La Virtus Entella: “Straordinaria umanità dimostrata, buona fortuna a Catania”
==>> Leggi la notizia
ERREA’: “Maglia home, ogni dettaglio racconta la storia del Catania e il cammino che ancora lo attende”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Monaco trova nuova sistemazione, accordo con il Livorno
==>> Leggi la notizia
TORRE DEL GRIFO: il 16 ottobre avvio procedimento di vendita competitiva
==>> Leggi la notizia
MERCATO: più giocatori chiave si ritrovano a Catania dopo precedenti esperienze condivise
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania, mercato equilibrato e Toscano miglior acquisto”
==>> Leggi la notizia
Calci piazzati, una chiave per essere vincenti: le carte del Catania 2025/2026
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Terlizzi: “Catania, importante dare continuità al progetto tecnico. Forza del gruppo la chiave”
==>> Leggi la notizia
ULTRAS CURVA SUD CATANIA: “Non presenzieremo alla gara di domenica, profondo distacco del club nei confronti del popolo rossazzurro. Promesse devono essere mantenute”
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Il designatore Orsato illustra il funzionamento del ‘Var a chiamata’: “Allenatori quasi come ufficiali di gara”
==>> Leggi la notizia
CORBARI – I tifosi della Virtus Entella: “Bravo giocatore e bella persona, grande acquisto per il Catania”
==>> Leggi la notizia
ABBONAMENTI: numeri, Catania tra le migliori piazze in Italia dalla A alla C
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Catania, quante trattative con la GEV Sport and Management
==>> Leggi la notizia
MERCATO: non solo Papaserio, con l’agente si è parlato anche di Leonardi
==>> Leggi la notizia
STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio-Catania, indizio social”
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI: Zammarini torna nel girone C di Serie C
==>> Leggi la notizia
LA GRASSA: “Non sarò più lo speaker rossazzurro. Catania, mi hai fatto battere il cuore a ogni annuncio”
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Minadeo (DS Lecco): “Catania, Benevento e Salernitana… complimenti!”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: D’Emilio sostiene il ritiro con il Gela Calcio
==>> Leggi la notizia
LEONARDI: storia d’orgoglio e riscatto, l’attaccante catanese non ha mai dimenticato le sue origini
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI: Carra nuovo direttore generale del Paternò Calcio
==>> Leggi la notizia
STAMPA MOLISANA: “Campobasso, Silvestri potrebbe essere operazione da fine mercato”
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Leonardi ragazzo con doti, può fare bene”
==>> Leggi la notizia
CASASOLA: la maledizione dei rigori, dopo due anni di amarezze c’è voglia di riscatto
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Lotta al vertice, il Catania c’è. La continuità premia sempre”
==>> Leggi la notizia
ACCADDE OGGI – 8 agosto 2018, Papu Gomez: “Ecco perchè scelsi Catania. Tre anni indimenticabili, ci siamo divertiti”
==>> Leggi la notizia
SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Caturano? Quando va a Catania esce sempre qualcosa. Sarà pronto per la Coppa Italia”
==>> Leggi la notizia
UFFICIALE: Lucarelli non è più legato contrattualmente al Catania
==>> Leggi la notizia
MERCATO: la Dolomiti Bellunesi punta D’Andrea
==>> Leggi la notizia
GIOVANILI CATANIA: Saliou rinforzo per la Primavera
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Catania e AZ Picerno, più discorsi portati avanti quest’anno tra i due club
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: sponsor tecnico, avanti con Erreà per la quarta stagione di fila
==>> Leggi la notizia
PELLIGRA: “Improvvisi impegni professionali, domenica non ci sarò ma sempre presente con il cuore da tifoso e presidente”
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales
==>> Leggi la notizia
MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza
==>> Leggi la notizia
GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale
==>> Leggi la notizia
UFFICIALE: Bocic in prestito all’AZ Picerno
==>> Leggi la notizia
CATANIA: ecco le maglie “Away & Third” 2025/26
==>> Leggi la notizia
ALOI: la Sicilia tappa importante nel percorso di crescita. Riparte da Catania l’assalto alla B
==>> Leggi la notizia
MERCATO: il Catania si libera di tante “zavorre”. Riduzione monte ingaggi, missione a buon punto
==>> Leggi la notizia
SALVINI (ex compagno di squadra di Raimo): “Ha sempre creduto in se stesso. Grande predisposizione al lavoro”
==>> Leggi la notizia
BOCIC – Il D.G. dell’AZ Picerno: “Qui con entusiasmo, ha qualità tecniche importanti”
==>> Leggi la notizia
STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio, accordo definito con il Catania”
==>> Leggi la notizia
CURIOSITA’: il pensiero dell’allenatore Vincenzo Italiano su Aloi qualche anno fa
==>> Leggi la notizia
CORBARI: “A 20 anni non mi vedevo calciatore. Prediligo l’inserimento, mi piace prendermi le mie responsabilità”
==>> Leggi la notizia
PRIMAVERA: Biagianti si avvarrà del contributo del first assistant coach Pappalardo
==>> Leggi la notizia
UFFICIALE: Aloi al Catania, contratto biennale
==>> Leggi la notizia
STAMPA LECCHESE: “Martic via da Lecco dopo essere entrato nel cuore dei tifosi”
==>> Leggi la notizia
UFFICIALE: Cicerelli rinnova il contratto fino al 2027
==>> Leggi la notizia
STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania resta vigile su Capezzi”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Vallocchia titolare in Coppa Italia, ma quel commento social di Aloi…
==>> Leggi la notizia
RINNOVO CICERELLI – Grella: “Pastore e Zarbano, qualità e tempestività”. Il giocatore: “Concreto attestato di stima del club”
==>> Leggi la notizia
CICERELLI, il fratello: “Sono fiero e orgoglioso di lui”
==>> Leggi la notizia
D’AUSILIO: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Catania, ci sarà qualche uscita a sorpresa?
==>> Leggi la notizia
RANIERI (agente Fifa): “Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a Ferragosto, poi sarà valzer delle punte”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Catania, quali i prossimi rinnovi?
==>> Leggi la notizia
UFFICIALE: D’Ausilio si trasferisce al Catania
==>> Leggi la notizia
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***