TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 11 Agosto a domenica 17 Agosto:

L’EDITORIALE | La vera partita comincia adesso: entusiasmo e lavoro per non ripetere gli errori del passato

AMARCORD: gli sponsor tecnici rossazzurri dal 1979 ai giorni nostri

D’AUSILIO: dalle giovanili del Piacenza alla chiamata del Catania, ripercorriamo le tappe della carriera

CATANIA: Telecolor si aggiudica il pacchetto “Dirette e differite/sintesi”, sei gare in chiaro

ORSATO (designatore CAN C): “Arbitri, vige la meritocrazia. Se sbagliano sarà colpa mia. Niente social”

MERCATO: D’Ausilio, escluso l’obbligo di riscatto del cartellino

CICERELLI: perchè è significativo indossare la maglia numero 10, che al giocatore porta anche bene…

LA SICILIA – Di Gennaro: “Facilitato l’inserimento dei nuovi. In crescita conoscenza e dialogo tra i reparti”

UFFICIALE: Laukzemis è un giocatore del Sora

ERREA’: “Nuove divise Catania coniugano estetica, performance e radicamento territoriale”

LO MONACO: “Tutto rotto ma vivo. Ringrazio chi mi ha mandato parole d’incoraggiamento”

CURIOSITA’: D’Ausilio, quella rete amara per i rossazzurri…

LA SICILIA – Rolfini: “La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare”

LA SICILIA – Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima opportunità”

MARTIC: “Sono pronto per Catania”

CASASOLA: “I tifosi ti fanno sentire subito catanese. Lavoriamo per vincere. Cicerelli, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere…”

D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”

MERCATO: Marsura, parti al lavoro per la risoluzione del contratto

MERCATO: D’Andrea, varie richieste ma anche tanti rifiuti finora

CATANIA WOMEN: ufficializzato lo staff, mister Reitano responsabile tecnico

STAMPA CAMPANA – Esposito: “Raffaele chiede rinforzi, Salernitana ancora dietro Catania e Benevento”

MERCATO: ora è anche ufficiale, D’Emilio saluta Catania e va al Gela

STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, Benevento e Salernitana se la giocheranno ad armi pari”

CORBARI: “Equilibrio, attenzione mentale e non mollare mai. Vogliamo realizzare un sogno”

CATURANO – Il tecnico del Potenza: “In caso di offerta importante, scelta del giocatore determinante”

ALDERISI: saluta il Catania Femminile. E’ il nuovo Direttore dell’Area Tecnica della Teamsport

QUI CATANIA: il Crotone nel destino, ancora i rossoblu ai nastri di partenza

GIOVANILI CATANIA: primi minuti al “Massimino” per Ortoli dopo qualche convocazione in Prima Squadra

IERARDI: con Pieraccini si preannuncia una bella lotta per il posto da titolare

CATANIA-FOGGIA: probabile divieto di trasferta per i tifosi ospiti

QUI CATANIA: D’Andrea vorrebbe giocarsi le sue carte, decisive le dinamiche del mercato

CURIOSITA’: “Il Nobile Calcio” ricorda quando il Catania vestì le maglie dei suoi tifosi

D’AUSILIO: speciale riconoscimento dal Comune di Rozzano

QUI CATANIA: rosa aggiornata, acquisti, cessioni e attuale lista dei 23

STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania, accordo con la Sampdoria per Leonardi”

POPOVIC: gioia personale a Chiavari, poi la sparizione dai radar rossazzurri

LEONARDI, l’agente: “Simone dimostra che si può venire fuori da una vita difficile, non perdendo mai di vista i propri sogni”

ALOI: “Si lavora tanto e con il sorriso. Dobbiamo essere tutti una cosa sola”

CASASOLA-CICERELLI: un legame sincero al di là del campo di gioco

LEONARDI: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore

LEONARDI (Video): alcuni gol e giocate nelle giovanili della Sampdoria

MERCATO: Catania, arriveranno due nuovi attaccanti?

DI TACCHIO: Toscano rende noto che è lui il capitano della squadra

TOSCANO: “Mi aspetto una crescita costante. Il club pronto a migliorare la rosa. Torre del Grifo fondamentale per la solidità del Catania”

UFFICIALE: Ciniero ceduto dal Catania alla Nissa

MERCATO: Catania, i giocatori ad oggi esclusi ufficialmente dal progetto

LA GIOVANE ITALIA: “Pieraccini, prezioso elemento in fase di non possesso e sui piazzati a favore”

FORTE: lo “squalo” punta al ritorno in doppia cifra

QUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione comincia un nuovo percorso

CATANIA FC: “Piangiamo con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo”

MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore

LEONARDI – Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: “Va aspettato e tutelato. Ecco dove eccelle e in cosa deve migliorare”

