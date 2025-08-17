domenica, 17 Agosto 2025
HomeCalciomercatoTUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana
CalciomercatoCatania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Redazione
By Redazione
0
95
foto Catania FC

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 11 Agosto a domenica 17 Agosto:

L’EDITORIALE | La vera partita comincia adesso: entusiasmo e lavoro per non ripetere gli errori del passato
==>> Leggi la notizia

AMARCORD: gli sponsor tecnici rossazzurri dal 1979 ai giorni nostri
==>> Leggi la notizia

D’AUSILIO: dalle giovanili del Piacenza alla chiamata del Catania, ripercorriamo le tappe della carriera
==>> Leggi la notizia

CATANIA: Telecolor si aggiudica il pacchetto “Dirette e differite/sintesi”, sei gare in chiaro
==>> Leggi la notizia

ORSATO (designatore CAN C): “Arbitri, vige la meritocrazia. Se sbagliano sarà colpa mia. Niente social”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: D’Ausilio, escluso l’obbligo di riscatto del cartellino
==>> Leggi la notizia

CICERELLI: perchè è significativo indossare la maglia numero 10, che al giocatore porta anche bene…
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Di Gennaro: “Facilitato l’inserimento dei nuovi. In crescita conoscenza e dialogo tra i reparti”
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Laukzemis è un giocatore del Sora
==>> Leggi la notizia

ERREA’: “Nuove divise Catania coniugano estetica, performance e radicamento territoriale”
==>> Leggi la notizia

LO MONACO: “Tutto rotto ma vivo. Ringrazio chi mi ha mandato parole d’incoraggiamento”
==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: D’Ausilio, quella rete amara per i rossazzurri…
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Rolfini: “La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare”
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima opportunità”
==>> Leggi la notizia

MARTIC: “Sono pronto per Catania”
==>> Leggi la notizia

CASASOLA: “I tifosi ti fanno sentire subito catanese. Lavoriamo per vincere. Cicerelli, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere…”
==>> Leggi la notizia

D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Marsura, parti al lavoro per la risoluzione del contratto
==>> Leggi la notizia

MERCATO: D’Andrea, varie richieste ma anche tanti rifiuti finora
==>> Leggi la notizia

CATANIA WOMEN: ufficializzato lo staff, mister Reitano responsabile tecnico
==>> Leggi la notizia

STAMPA CAMPANA – Esposito: “Raffaele chiede rinforzi, Salernitana ancora dietro Catania e Benevento”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: ora è anche ufficiale, D’Emilio saluta Catania e va al Gela
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, Benevento e Salernitana se la giocheranno ad armi pari”
==>> Leggi la notizia

CORBARI: “Equilibrio, attenzione mentale e non mollare mai. Vogliamo realizzare un sogno”
==>> Leggi la notizia

CATURANO – Il tecnico del Potenza: “In caso di offerta importante, scelta del giocatore determinante”
==>> Leggi la notizia

ALDERISI: saluta il Catania Femminile. E’ il nuovo Direttore dell’Area Tecnica della Teamsport
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: il Crotone nel destino, ancora i rossoblu ai nastri di partenza
==>> Leggi la notizia

GIOVANILI CATANIA: primi minuti al “Massimino” per Ortoli dopo qualche convocazione in Prima Squadra
==>> Leggi la notizia

IERARDI: con Pieraccini si preannuncia una bella lotta per il posto da titolare
==>> Leggi la notizia

CATANIA-FOGGIA: probabile divieto di trasferta per i tifosi ospiti
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: D’Andrea vorrebbe giocarsi le sue carte, decisive le dinamiche del mercato
==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: “Il Nobile Calcio” ricorda quando il Catania vestì le maglie dei suoi tifosi
==>> Leggi la notizia

D’AUSILIO: speciale riconoscimento dal Comune di Rozzano
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: rosa aggiornata, acquisti, cessioni e attuale lista dei 23
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania, accordo con la Sampdoria per Leonardi”
==>> Leggi la notizia

POPOVIC: gioia personale a Chiavari, poi la sparizione dai radar rossazzurri
==>> Leggi la notizia

LEONARDI, l’agente: “Simone dimostra che si può venire fuori da una vita difficile, non perdendo mai di vista i propri sogni”
==>> Leggi la notizia

ALOI: “Si lavora tanto e con il sorriso. Dobbiamo essere tutti una cosa sola”
==>> Leggi la notizia

CASASOLA-CICERELLI: un legame sincero al di là del campo di gioco
==>> Leggi la notizia

LEONARDI: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore
==>> Leggi la notizia

LEONARDI (Video): alcuni gol e giocate nelle giovanili della Sampdoria
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, arriveranno due nuovi attaccanti?
==>> Leggi la notizia

DI TACCHIO: Toscano rende noto che è lui il capitano della squadra
==>> Leggi la notizia

TOSCANO: “Mi aspetto una crescita costante. Il club pronto a migliorare la rosa. Torre del Grifo fondamentale per la solidità del Catania”
==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Ciniero ceduto dal Catania alla Nissa
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, i giocatori ad oggi esclusi ufficialmente dal progetto
==>> Leggi la notizia

LA GIOVANE ITALIA: “Pieraccini, prezioso elemento in fase di non possesso e sui piazzati a favore”
==>> Leggi la notizia

FORTE: lo “squalo” punta al ritorno in doppia cifra
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione comincia un nuovo percorso
==>> Leggi la notizia

CATANIA FC: “Piangiamo con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore
==>> Leggi la notizia

LEONARDI – Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: “Va aspettato e tutelato. Ecco dove eccelle e in cosa deve migliorare”
==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LEONARDI – Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: “Va aspettato e tutelato. Ecco dove eccelle e in cosa deve migliorare”
Articolo successivo
CROTONE-CATANIA: Baudo, rossazzurri in campo con il lutto al braccio
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Crotone

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Ezio Scida" contro il Crotone, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

MORACE: “Leonardi, ricordo ancora quando lo vidi per strada la prima volta…”

ACCADDE OGGI: 17 agosto 1934, nasceva il grande ex Catania Calvanese

MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (15/16/17 agosto)

CROTONE-CATANIA: Baudo, rossazzurri in campo con il lutto al braccio

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web