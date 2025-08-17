TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 11 Agosto a domenica 17 Agosto:
L’EDITORIALE | La vera partita comincia adesso: entusiasmo e lavoro per non ripetere gli errori del passato
AMARCORD: gli sponsor tecnici rossazzurri dal 1979 ai giorni nostri
D’AUSILIO: dalle giovanili del Piacenza alla chiamata del Catania, ripercorriamo le tappe della carriera
CATANIA: Telecolor si aggiudica il pacchetto “Dirette e differite/sintesi”, sei gare in chiaro
ORSATO (designatore CAN C): “Arbitri, vige la meritocrazia. Se sbagliano sarà colpa mia. Niente social”
MERCATO: D’Ausilio, escluso l’obbligo di riscatto del cartellino
CICERELLI: perchè è significativo indossare la maglia numero 10, che al giocatore porta anche bene…
LA SICILIA – Di Gennaro: “Facilitato l’inserimento dei nuovi. In crescita conoscenza e dialogo tra i reparti”
UFFICIALE: Laukzemis è un giocatore del Sora
ERREA’: “Nuove divise Catania coniugano estetica, performance e radicamento territoriale”
LO MONACO: “Tutto rotto ma vivo. Ringrazio chi mi ha mandato parole d’incoraggiamento”
CURIOSITA’: D’Ausilio, quella rete amara per i rossazzurri…
LA SICILIA – Rolfini: “La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare”
LA SICILIA – Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima opportunità”
MARTIC: “Sono pronto per Catania”
CASASOLA: “I tifosi ti fanno sentire subito catanese. Lavoriamo per vincere. Cicerelli, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere…”
D’AUSILIO – L’allenatore dell’Avellino: “Michele in uscita con tanto dispiacere…”
MERCATO: Marsura, parti al lavoro per la risoluzione del contratto
MERCATO: D’Andrea, varie richieste ma anche tanti rifiuti finora
CATANIA WOMEN: ufficializzato lo staff, mister Reitano responsabile tecnico
STAMPA CAMPANA – Esposito: “Raffaele chiede rinforzi, Salernitana ancora dietro Catania e Benevento”
MERCATO: ora è anche ufficiale, D’Emilio saluta Catania e va al Gela
STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, Benevento e Salernitana se la giocheranno ad armi pari”
CORBARI: “Equilibrio, attenzione mentale e non mollare mai. Vogliamo realizzare un sogno”
CATURANO – Il tecnico del Potenza: “In caso di offerta importante, scelta del giocatore determinante”
ALDERISI: saluta il Catania Femminile. E’ il nuovo Direttore dell’Area Tecnica della Teamsport
QUI CATANIA: il Crotone nel destino, ancora i rossoblu ai nastri di partenza
GIOVANILI CATANIA: primi minuti al “Massimino” per Ortoli dopo qualche convocazione in Prima Squadra
IERARDI: con Pieraccini si preannuncia una bella lotta per il posto da titolare
CATANIA-FOGGIA: probabile divieto di trasferta per i tifosi ospiti
QUI CATANIA: D’Andrea vorrebbe giocarsi le sue carte, decisive le dinamiche del mercato
CURIOSITA’: “Il Nobile Calcio” ricorda quando il Catania vestì le maglie dei suoi tifosi
D’AUSILIO: speciale riconoscimento dal Comune di Rozzano
QUI CATANIA: rosa aggiornata, acquisti, cessioni e attuale lista dei 23
STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania, accordo con la Sampdoria per Leonardi”
POPOVIC: gioia personale a Chiavari, poi la sparizione dai radar rossazzurri
LEONARDI, l’agente: “Simone dimostra che si può venire fuori da una vita difficile, non perdendo mai di vista i propri sogni”
ALOI: “Si lavora tanto e con il sorriso. Dobbiamo essere tutti una cosa sola”
CASASOLA-CICERELLI: un legame sincero al di là del campo di gioco
LEONARDI: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore
LEONARDI (Video): alcuni gol e giocate nelle giovanili della Sampdoria
MERCATO: Catania, arriveranno due nuovi attaccanti?
DI TACCHIO: Toscano rende noto che è lui il capitano della squadra
TOSCANO: “Mi aspetto una crescita costante. Il club pronto a migliorare la rosa. Torre del Grifo fondamentale per la solidità del Catania”
UFFICIALE: Ciniero ceduto dal Catania alla Nissa
MERCATO: Catania, i giocatori ad oggi esclusi ufficialmente dal progetto
LA GIOVANE ITALIA: “Pieraccini, prezioso elemento in fase di non possesso e sui piazzati a favore”
FORTE: lo “squalo” punta al ritorno in doppia cifra
QUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione comincia un nuovo percorso
CATANIA FC: “Piangiamo con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo”
MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore
LEONARDI – Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: “Va aspettato e tutelato. Ecco dove eccelle e in cosa deve migliorare”
