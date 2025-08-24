TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 18 Agosto a domenica 24 Agosto:

L’EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti

PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, serve un colpo da 90 in attacco”

SPORT CATANESE – Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: “Perdiamo un fratello”

LA SICILIA – Toscano: “Catania, non dobbiamo cullarci. Essere al passo con la condizione mentale”

CALENDARIO: col Foggia prima tappa in campionato, la trasferta di Cava chiuderà il mese di agosto

STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Dalle periferie di Milano ad infiammare i palcoscenici della C, D’Ausilio non ha mai smesso di crederci”

CATANIA SOCIAL – Di Gennaro chiede fiducia: “Ci vediamo al Massimino”

QUI CATANIA: “lista calciatori settore giovanile”, obbligatorio inserire almeno cinque elementi

A MENTE FREDDA | Da Norcia a Crotone, il resoconto del pre campionato rossazzurro

VERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono le vittorie

LA SICILIA: “Colloqui con Jimenez per il rinnovo”

QUI CATANIA: scatta la frase cruciale del mercato, tutto passa dal rispetto della lista dei 23

FOCUS ATTACCO: certezze sulla trequarti, rebus centravanti da risolvere

LA SICILIA – Forte: “I gol sono tutto per me. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere”

MERCATO: Castelli nome nuovo per l’attacco

CAVESE-CATANIA: si va verso il divieto di trasferta per i tifosi etnei

MERCATO: Celli gode della piena fiducia di Toscano

ALOI: due anni dopo, il centrocampista ricomincia l’avventura nel girone C

VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club

CASASOLA: domenica primo “vero” appuntamento al ‘Massimino’ per l’argentino

DI TACCHIO: il Catania lo aspetta, ma l’idea di reperire un altro centrocampista rimane

MERCATO: Leonardi-Catania in sospeso, la situazione

LA SICILIA: “Pelligra, primo approccio con la squadra”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania se la giocherà ad armi pari grazie al suo super pubblico”

MERCATO: un centrocampista gambiano per le giovanili del Catania

“Forza Catania” a Palazzo Biscari

MERCATO: saluta Butano, riparte dalla Serie D

STURARO: “Catania, avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti. Da allenatore vorrei un percorso graduale”

DALLA CITTA’ | PalaNesima, lavori di riqualificazione al 50%. Trantino e Parisi: “Da incompiuta a centro strategico per sport e grandi eventi”

STAMPA PESCARESE: “Dal Catania al Brescia, tanti club monitorano Tonin”

QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24

D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”

CATANIA: Gianpaolo Pasqualino nuovo speaker ufficiale

SERIE C: Livorno-Ternana, Vallocchia titolarissimo. Quattro ex Catania tra campo e panchina

EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Promozione? Benevento, Catania o Salernitana partono avanti”

CAMPAGNA ABBONAMENTI: superato il dato del 2022/23

TOSCANO: “Squadra carica. Stiamo zitti, facciamo parlare gli altri e lavoriamo. Pelligra motivato e ambizioso”

MERCATO: Marsura, vicina la risoluzione

QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi

SERIE C – Morrone (Adicosp): “Fuochi d’artificio a ridosso della chiusura del mercato”

EX ROSSAZZURRI – Rapisarda alla Nissa: “Colpo da applausi. Combattente, leader silenzioso e uomo spogliatoio”

MERCATO: D’Andrea, game over. Definitivamente in uscita dal Catania

ROLFINI: l’attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?

LA SICILIA – Pelligra: “Imparato da errori commessi. Prenderemo l’attaccante, ma non basta una punta da 20 gol per vincere”

LA SICILIA – Pelligra: “Torre del Grifo, Nesima, modernizzazione stadio e non solo. Ho voglia e capitale per agire”

FORTE: quando gli fu dedicata una canzone ai tempi della Juve Stabia

