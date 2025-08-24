TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 18 Agosto a domenica 24 Agosto:
L’EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti
==>> Leggi la notizia
PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, serve un colpo da 90 in attacco”
==>> Leggi la notizia
SPORT CATANESE – Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: “Perdiamo un fratello”
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Toscano: “Catania, non dobbiamo cullarci. Essere al passo con la condizione mentale”
==>> Leggi la notizia
CALENDARIO: col Foggia prima tappa in campionato, la trasferta di Cava chiuderà il mese di agosto
==>> Leggi la notizia
STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Dalle periferie di Milano ad infiammare i palcoscenici della C, D’Ausilio non ha mai smesso di crederci”
==>> Leggi la notizia
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro chiede fiducia: “Ci vediamo al Massimino”
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: “lista calciatori settore giovanile”, obbligatorio inserire almeno cinque elementi
==>> Leggi la notizia
A MENTE FREDDA | Da Norcia a Crotone, il resoconto del pre campionato rossazzurro
==>> Leggi la notizia
VERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono le vittorie
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA: “Colloqui con Jimenez per il rinnovo”
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: scatta la frase cruciale del mercato, tutto passa dal rispetto della lista dei 23
==>> Leggi la notizia
FOCUS ATTACCO: certezze sulla trequarti, rebus centravanti da risolvere
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Forte: “I gol sono tutto per me. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Castelli nome nuovo per l’attacco
==>> Leggi la notizia
CAVESE-CATANIA: si va verso il divieto di trasferta per i tifosi etnei
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Celli gode della piena fiducia di Toscano
==>> Leggi la notizia
ALOI: due anni dopo, il centrocampista ricomincia l’avventura nel girone C
==>> Leggi la notizia
VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club
==>> Leggi la notizia
CASASOLA: domenica primo “vero” appuntamento al ‘Massimino’ per l’argentino
==>> Leggi la notizia
DI TACCHIO: il Catania lo aspetta, ma l’idea di reperire un altro centrocampista rimane
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Leonardi-Catania in sospeso, la situazione
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA: “Pelligra, primo approccio con la squadra”
==>> Leggi la notizia
LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania se la giocherà ad armi pari grazie al suo super pubblico”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: un centrocampista gambiano per le giovanili del Catania
==>> Leggi la notizia
“Forza Catania” a Palazzo Biscari
==>> Leggi la notizia
MERCATO: saluta Butano, riparte dalla Serie D
==>> Leggi la notizia
STURARO: “Catania, avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti. Da allenatore vorrei un percorso graduale”
==>> Leggi la notizia
DALLA CITTA’ | PalaNesima, lavori di riqualificazione al 50%. Trantino e Parisi: “Da incompiuta a centro strategico per sport e grandi eventi”
==>> Leggi la notizia
STAMPA PESCARESE: “Dal Catania al Brescia, tanti club monitorano Tonin”
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24
==>> Leggi la notizia
D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”
==>> Leggi la notizia
CATANIA: Gianpaolo Pasqualino nuovo speaker ufficiale
==>> Leggi la notizia
SERIE C: Livorno-Ternana, Vallocchia titolarissimo. Quattro ex Catania tra campo e panchina
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Promozione? Benevento, Catania o Salernitana partono avanti”
==>> Leggi la notizia
CAMPAGNA ABBONAMENTI: superato il dato del 2022/23
==>> Leggi la notizia
TOSCANO: “Squadra carica. Stiamo zitti, facciamo parlare gli altri e lavoriamo. Pelligra motivato e ambizioso”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: Marsura, vicina la risoluzione
==>> Leggi la notizia
QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Morrone (Adicosp): “Fuochi d’artificio a ridosso della chiusura del mercato”
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Rapisarda alla Nissa: “Colpo da applausi. Combattente, leader silenzioso e uomo spogliatoio”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: D’Andrea, game over. Definitivamente in uscita dal Catania
==>> Leggi la notizia
ROLFINI: l’attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Pelligra: “Imparato da errori commessi. Prenderemo l’attaccante, ma non basta una punta da 20 gol per vincere”
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA – Pelligra: “Torre del Grifo, Nesima, modernizzazione stadio e non solo. Ho voglia e capitale per agire”
==>> Leggi la notizia
FORTE: quando gli fu dedicata una canzone ai tempi della Juve Stabia
==>> Leggi la notizia
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***