domenica, 24 Agosto 2025
HomeAltre NotizieTUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana
Altre NotizieCalciomercatoCatania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 18 Agosto a domenica 24 Agosto:

L’EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti
==>> Leggi la notizia

PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, serve un colpo da 90 in attacco”
==>> Leggi la notizia

SPORT CATANESE – Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: “Perdiamo un fratello”
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Toscano: “Catania, non dobbiamo cullarci. Essere al passo con la condizione mentale”
==>> Leggi la notizia

CALENDARIO: col Foggia prima tappa in campionato, la trasferta di Cava chiuderà il mese di agosto
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Dalle periferie di Milano ad infiammare i palcoscenici della C, D’Ausilio non ha mai smesso di crederci”
==>> Leggi la notizia

CATANIA SOCIAL – Di Gennaro chiede fiducia: “Ci vediamo al Massimino”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: “lista calciatori settore giovanile”, obbligatorio inserire almeno cinque elementi
==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Da Norcia a Crotone, il resoconto del pre campionato rossazzurro
==>> Leggi la notizia

VERSO IL CAMPIONATO: gli esordi del Catania negli ultimi dieci anni. Prevalgono le vittorie
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Colloqui con Jimenez per il rinnovo”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: scatta la frase cruciale del mercato, tutto passa dal rispetto della lista dei 23
==>> Leggi la notizia

FOCUS ATTACCO: certezze sulla trequarti, rebus centravanti da risolvere
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Forte: “I gol sono tutto per me. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Castelli nome nuovo per l’attacco
==>> Leggi la notizia

CAVESE-CATANIA: si va verso il divieto di trasferta per i tifosi etnei
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Celli gode della piena fiducia di Toscano
==>> Leggi la notizia

ALOI: due anni dopo, il centrocampista ricomincia l’avventura nel girone C
==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club
==>> Leggi la notizia

CASASOLA: domenica primo “vero” appuntamento al ‘Massimino’ per l’argentino
==>> Leggi la notizia

DI TACCHIO: il Catania lo aspetta, ma l’idea di reperire un altro centrocampista rimane
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Leonardi-Catania in sospeso, la situazione
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Pelligra, primo approccio con la squadra”
==>> Leggi la notizia

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania se la giocherà ad armi pari grazie al suo super pubblico”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: un centrocampista gambiano per le giovanili del Catania
==>> Leggi la notizia

“Forza Catania” a Palazzo Biscari
==>> Leggi la notizia

MERCATO: saluta Butano, riparte dalla Serie D
==>> Leggi la notizia

STURARO: “Catania, avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti. Da allenatore vorrei un percorso graduale”
==>> Leggi la notizia

DALLA CITTA’ | PalaNesima, lavori di riqualificazione al 50%. Trantino e Parisi: “Da incompiuta a centro strategico per sport e grandi eventi”
==>> Leggi la notizia

STAMPA PESCARESE: “Dal Catania al Brescia, tanti club monitorano Tonin”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24
==>> Leggi la notizia

D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”
==>> Leggi la notizia

CATANIA: Gianpaolo Pasqualino nuovo speaker ufficiale
==>> Leggi la notizia

SERIE C: Livorno-Ternana, Vallocchia titolarissimo. Quattro ex Catania tra campo e panchina
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Promozione? Benevento, Catania o Salernitana partono avanti”
==>> Leggi la notizia

CAMPAGNA ABBONAMENTI: superato il dato del 2022/23
==>> Leggi la notizia

TOSCANO: “Squadra carica. Stiamo zitti, facciamo parlare gli altri e lavoriamo. Pelligra motivato e ambizioso”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Marsura, vicina la risoluzione
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Morrone (Adicosp): “Fuochi d’artificio a ridosso della chiusura del mercato”
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Rapisarda alla Nissa: “Colpo da applausi. Combattente, leader silenzioso e uomo spogliatoio”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: D’Andrea, game over. Definitivamente in uscita dal Catania
==>> Leggi la notizia

ROLFINI: l’attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Pelligra: “Imparato da errori commessi. Prenderemo l’attaccante, ma non basta una punta da 20 gol per vincere”
==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Pelligra: “Torre del Grifo, Nesima, modernizzazione stadio e non solo. Ho voglia e capitale per agire”
==>> Leggi la notizia

FORTE: quando gli fu dedicata una canzone ai tempi della Juve Stabia
==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FORTE: quando gli fu dedicata una canzone ai tempi della Juve Stabia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web