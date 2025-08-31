TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 25 Agosto a domenica 31 Agosto:

FORTE a Telecolor: “Esordio da brividi e grande gara per mentalità. Ho fiducia nelle mie potenzialità”

CATANIA-FOGGIA (Video): gli highlights della sfida

DALLA SALA STAMPA – Forte e Lunetta: “Grande armonia all’interno del gruppo, in campo sempre con questo spirito”

UFFICIALE: Marsura risolve il contratto col Catania

MERCATO: dopo il provino col Catania, Papaserio si trasferisce alla Gelbison

TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Foggia, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

FORTE: quattro mesi dopo l’ultimo gol, tutto un altro clima per l’attaccante romano

DI TACCHIO: notizie rassicuranti da Roma

D’AUSILIO: “Catania forte come squadra e società, pensiamo partita dopo partita”

VELOTTO: “Ringrazio dal profondo del cuore il Catania per l’opportunità che mi ha concesso in questi anni”

STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

STATISTICHE: Lunetta verso quota 10 gol con la maglia del Catania

LA SICILIA – Pelligra e Grella a Palazzo Biscari: “La volontà di questa proprietà è di non fermarsi”

MERCATO: Catania-Leonardi, operazione a cifre importanti prima del prestito alla Ternana

MERCATO: quota 23 con l’arrivo di Caturano, chi fuori dalla lista per altri eventuali innesti?

DI MARZIO: “Caturano, sarà una bella lotta con Forte in avanti…”

CATANIA SOCIAL – Sapienza: “La ‘creazione di valore’ come elemento di novità comunicato dalla proprietà”

PEPPE DI STEFANO: “Catania, upgrade a livello societario. Toscano ascoltato in ogni sua idea”

QUI CATANIA: panchina lunga e alternative, tante soluzioni a gara in corso

MERCATO: Buglio, il centrocampista orientato verso il sì al Catania

STAMPA GENOVESE: “Leonardi-Catania, contratto di cinque anni”

QUI CATANIA – Di Tacchio, Luperini e Rolfini: il report medico

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania sembra una squadra molto più determinante, verifichiamo le prossime 6-7 partite”

MERCATO: ultimi tasselli per definire la rosa 2025/26

STAMPA NAZIONALE – Di Marzio: “Catania molto forte per la categoria, Pelligra vuole fare grandi cose per la città”

EX ROSSAZZURRI: Tello firma con l’America de Cali

STAMPA PUGLIESE: “Allegretto obiettivo primario per la difesa del Cerignola”

STAMPA LECCESE: “Infinito Sasà. Caturano vola sotto l’Etna a fare grande il Catania”

MERCATO: il Catania cerca la ciliegina, Buglio. A Castellammare lo definiscono “il signore della mediana”

STAMPA SALERNITANA: “Inglese potrebbe chiedere di andare via”

CATURANO: caratteristiche tecniche e carriera, conosciamo meglio il bomber napoletano

CATURANO preannuncia il passaggio al Catania: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

CATURANO – Il comunicato del Potenza: “Va al Catania a titolo definitivo. Determinante la sua volontà”

CATURANO – La nota ufficiale del Catania: “Sottoscritto un contratto triennale”

CURIOSITA’: Caturano ritrova Dini dopo le lacrime dei mesi scorsi al “Massimino”

CATURANO: dall’esordio in A all’età di 16 anni all’exploit in C, il percorso raccontato dal giocatore

STAMPA NAZIONALE – Di Stefano (Sky Sport): “Catania con giocate codificate e organizzate. Il Benevento può essere il vero antagonista”

UFFICIALE: D’Andrea ceduto al Pineto

QUI CATANIA: possibili intrecci tra difesa e centrocampo, cosa succederà nel rush finale di mercato?

MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”

CATURANO: torna la “18” sulle spalle dopo il felice ricordo della B conquistata a Lecce

MERCATO: Frisenna, rinnovo e prestito al Siracusa

CAVESE 0-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

CAVA ESPUGNATA: decisivo il morso dello “squalo”

PAGELLE DI REPARTO: Forte, gol pesantissimo. Anche Dini decisivo nel finale

DINI a Telecolor: “Dedichiamo la vittoria a Stefania Sberna, la squadra ha qualità”

TOSCANO a Telecolor: “Potevamo chiuderla prima ma sono contento della prestazione”

CAVESE-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vinta una gara sofferta e difficile. Tutti coinvolti nel progetto. Cerchiamo le giuste opportunità sul mercato”

DINI a Globus Tv: “Io con loro, loro con me. Cerchiamo di essere un tutt’uno, lavorando molto sulla testa”

PROSPERI (all. Cavese): “Meritavamo almeno il pareggio, Catania messo in grande difficoltà”

CATANIA SOCIAL – Forte a Caturano: “Felice di averti qui. Non siamo rivali per il posto, lottiamo per la stessa maglia”

LA SICILIA: “Il Catania è Forte. Vittoria da squadra che ha fame, corre e lotta”

CATANIA SOCIAL – Jimenez: “Un altro passo, che squadra!”

MERCATO: Catania-Buglio, passi avanti nella trattativa

CATANIA SOCIAL – Forte: “Sudore e sacrificio, insieme!”; Dini: “Vittoria e clean sheet”

PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Vincere così è sempre un buon viatico. Succede poco o nulla, a parte…”

MERCATO: Frascatore, inserimento del Catania

L’EDITORIALE | Spettacolare quando può, concreto quando serve. Il Catania sa vincere anche in modo diverso

TOSCANO a Globus Tv: “Rosa costruita con coppie di livello. Sarà un campionato di continuità. Cicerelli, mi è piaciuta la reazione”

STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, buon segnale. La vittoria di un campionato passa anche da queste partite”

TUTTOCALCIOCATANIA: Cavese-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

QUI CATANIA: si avvicina la chiusura del mercato, Pastore prepara le ultime mosse

MERCATO: Catania, la priorità resta Buglio. Tascone al Guidonia Montecelio

