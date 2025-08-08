venerdì, 8 Agosto 2025
UFFICIALE: Bocic in prestito all’AZ Picerno

foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić”. Confermata, dunque, la cessione in prestito secco dell’attaccante classe 2000 al club lucano. Il giocatore resta formalmente sotto contratto con il Catania fino a giugno del prossimo anno e, nel frattempo, proseguirà la militanza nel girone C di Serie C dopo l’esperienza maturata la scorsa stagione a Latina. Il trasferimento di Bocic consente alla società rossazzurra di liberare un posto in lista.

