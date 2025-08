UFFICIALE: Catania, Corbari firma un accordo biennale

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Corbari, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027. Nato a Cremona il 26 aprile 1994, nella scorsa stagione il centrocampista ha conquistato con la squadra ligure la promozione diretta tra i cadetti, vincendo anche la Supercoppa di Serie C.

Prima del triennio vissuto a Chiavari, ha indossato per due annate la maglia del Piacenza: complessivamente, in terza serie, l’atleta lombardo ha collezionato 157 presenze e 31 gol nell’arco di cinque campionati. In avvio di carriera, Corbari ha sommato le prime esperienze in ambito dilettantistico con il Pallavicino e con il Fiorenzuola.

