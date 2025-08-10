domenica, 10 Agosto 2025
UFFICIALE: Cicerelli rinnova il contratto fino al 2027

Il 19 giugno anticipavamo la possibilità che Emmanuele Cicerelli rinnovasse col Catania il contratto in scadenza tra un anno. Adesso apprendiamo che il fantasista rossazzurro, rientrato alla base dopo il prestito assolutamente proficuo alla Ternana (stagione straordinaria per lui con 19 reti all’attivo e 10 assist tra campionato e playoff), rinnova col Catania fino al 30 giugno 2027. Intesa raggiunta tra le parti, segnale importante della società etnea che conferma la volontà di mettere Cicerelli al centro del progetto. Lo stesso Cicerelli ha dichiarato attraverso i canali ufficiali quanto segue: “Ciao a tutti. Sono felice di annunciare che questa bellissima maglia sarà la mia fino al 2027. Vi aspetto stasera al ‘Massimino’. Forza Catania”.

