UFFICIALE: Ciniero ceduto dal Catania alla Nissa

Nuovo mercato in uscita per quanto riguarda il settore giovanile del Catania. Viene ceduto a titolo temporaneo in Serie D alla Nissa il laterale sinistro Ermano Ciniero. La società nissena ha emesso la seguente nota:

“La NISSA F.C. è lieta di annunciare l’arrivo, in prestito dal Catania, del giovane esterno sinistro Ermanno Ciniero, classe 2007. Ciniero ha preso parte al ritiro precampionato dei biancoscudati sin dal primo giorno, mostrando grande impegno, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Con la firma ufficiale, entra ora a far parte della rosa a disposizione di mister Lello Di Napoli per la stagione 2025/2026. Nonostante la giovane età, Ermanno ha già collezionato una presenza in Coppa Italia di Serie C con la prima squadra del Catania, dimostrando personalità e qualità importanti. La società accoglie con entusiasmo questo nuovo innesto, convinta che il talento e la crescita di Ermanno possano dare un contributo significativo al progetto biancoscudato. Benvenuto a Caltanissetta, Ermanno! Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoscudata”.

