sabato, 30 Agosto 2025
HomeCalciomercatoUFFICIALE: D'Andrea ceduto al Pineto
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

UFFICIALE: D’Andrea ceduto al Pineto

Redazione
By Redazione
0
382

L’agenzia SP Management conferma il buon esito della trattativa per il passaggio dal Catania al Pineto di Filippo D’Andrea. E’ arrivata in queste ore la firma del contratto dell’attaccante classe 1998 che si trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito. Altri club avevano manifestato interesse nei suoi confronti, su tutti il Sorrento che da un paio d’anni gradisce il profilo di D’Andrea, ma la proposta ritenuta migliore sotto il profilo tecnico e professionale è stata quella del Pineto.

===>>> MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Foggia, Tascone non convocato perchè ufficialmente in uscita
Articolo successivo
QUI CATANIA: possibili intrecci tra difesa e centrocampo, cosa succederà nel rush finale di mercato?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Simonetta Lamberti" contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

CATURANO: torna la “18” sulle spalle dopo il felice ricordo della B conquistata a Lecce

VERSO CAVESE-CATANIA: sfida al “Lamberti”, ricordi da ex per Pastore

MERCATO: Silvestri-Triestina, accelerata nelle prossime ore?

MERCATO: vicino al Catania a gennaio, Pagliai trova l’accordo con l’Ascoli

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web