UFFICIALE: D’Andrea ceduto al Pineto

L’agenzia SP Management conferma il buon esito della trattativa per il passaggio dal Catania al Pineto di Filippo D’Andrea. E’ arrivata in queste ore la firma del contratto dell’attaccante classe 1998 che si trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito. Altri club avevano manifestato interesse nei suoi confronti, su tutti il Sorrento che da un paio d’anni gradisce il profilo di D’Andrea, ma la proposta ritenuta migliore sotto il profilo tecnico e professionale è stata quella del Pineto.

===>>> MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”

