UFFICIALE: il promettente Carmelo Marchese al Catania

Laterale destro classe 2007, Carmelo Marchese torna nella “sua” Catania vestendo per la prima volta la maglia rossazzurra. Cresciuto nella Katane Soccer, ha successivamente militato nelle giovanili della Sampdoria fino ad indossare la fascia da capitano nella formazione Under 18 blucerchiata. Poi, l’avvenuto trasferimento nella Primavera del Frosinone vincendo il campionato nazionale di Primavera 2. Adesso il ragazzo lascia il club ciociaro trasferendosi a titolo definitivo al Catania, club che lo ha voluto fortemente. Marcheses è pronto per seguire un nuovo importante percorso sportivo alle pendici dell’Etna.

