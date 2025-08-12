UFFICIALE: Laukzemis è un giocatore del Sora

Il Catania lo aveva ceduto in prestito all’Ancona la scorsa stagione, mettendosi in evidenza nel campionato di Serie D. Adesso Klaidas Laukzemis, portiere lituano classe 2005, cambia casacca ma riparte nuovamente dalla massima divisione dilettantistica, dicendo sì alla proposta del Sora. L’estremo difensore si è aggregato da lunedì al gruppo bianconero e non è più, contrattualmente, un calciatore di proprietà degli etnei. La società laziale parla così di lui: “Portiere strutturato di quasi 2 metri fa del senso della posizione e dello strapotere fisico le sue peculiarità. Un altro colpo importante per i bianconeri visto che l’estremo difensore dopo la trafila nelle giovanili nazionali a giugno ha ricevuto la chiamata dell’U21 della Lituania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***