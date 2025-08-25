lunedì, 25 Agosto 2025
UFFICIALE: Marsura risolve il contratto col Catania

foto Catania FC

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Davide Marsura. All’esterno offensivo, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 31 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. La nota diffusa dalla società etnea conferma che può considerarsi definitivamente archiviata l’avventura di Marsura in tenuta rossazzurra. Ingaggiato dal Catania nell’estate del 2023, il calciatore classe 1994 è stato ceduto lo scorso anno in prestito all’Ascoli deludendo le attese anche tra le fila marchigiane. Era sotto contratto col Catania fino a giugno 2026.

