UFFICIALE – Popovic torna al Perth Glory. Pelligra: “Entusiasti di far crescere i migliori giovani talenti australiani”

foto Catania FC

Che fine ha fatto Gabriel Popovic? In tanti si sono posti la domanda. Ebbene l’attaccante ha lasciato Catania ed è tornato al Perth Glory, club in cui è cresciuto calcisticamente e di proprietà di Ross Pelligra. Quest’ultimo ritiene che il passaggio di Popovic dimostri i vantaggi intrinseci di un modello di proprietà multi-club. “Sono fermamente impegnato a utilizzare la proprietà multi-club per spostare e far crescere i giocatori, offrendo loro il club giusto per il loro percorso”, ha dichiarato.

“Il ritorno di Gabriel al Perth Glory è il naturale passo successivo nel nostro supporto al suo continuo sviluppo professionale e alle sue aspirazioni internazionali. Grazie alle intuizioni di Vince Grella e alla sua collaborazione con i club locali, siamo entusiasti della prospettiva di far crescere i migliori giovani talenti australiani e di offrire loro un percorso naturale e ambizioso all’estero per realizzare il loro potenziale calcistico e umano”, le parole di Pelligra.

