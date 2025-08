ULTRAS CURVA SUD CATANIA: “Non presenzieremo alla gara di domenica, profondo distacco del club nei confronti del popolo rossazzurro. Promesse devono essere mantenute”

Gli ultras della Curva Sud Catania, attraverso un comunicato del gruppo ‘Estrema Appartenenza’, rendono noto che i gruppi organizzati del settore hanno deciso di non presenziare alla gara amichevole contro il Valletta. Ecco quanto si legge nella nota diffusa in queste ore:

“I gruppi organizzati della Curva Sud e l’intero movimento Estrema Appartenenza, hanno deciso di non presenziare e, a malincuore, di lasciare vuoti gli spalti della Curva Sud. La scelta di lasciare ‘casa nostra’ vuota è sempre sofferta e difficile, ma ci sono delle motivazioni valide che ci portano a pensarla così ed agire di conseguenza. Questa società, per l’ennesima volta, dimostra un profondo distacco e mancanza di comunicazione nei confronti del popolo rossazzurro, sia nelle scelte dei prezzi della curva (7 euro) per un’amichevole estiva contro una squadra di basso blasone e spessore tecnico, con tutto il rispetto per il Valletta, ma soprattutto per le solite decisioni poco lungimiranti e distanti anni luce dalla realtà popolare della città di Catania”.

“Non ci saremmo mai sognati di entrare gratuitamente per assistere al match perchè sappiamo bene che per attivare tutte le misure di sicurezza e di organizzazione per un gara serale ci sono dei costi, ma sicuramente sarebbe stato più indicato proporre una cifra più che altro rappresentativa, affinchè la gente venisse invogliata ad assistere alla prima amichevole estiva, soprattutto in pieno Agosto, dove la città è già deserta di suo e la gente preferisce stare in vacanza”.

“Questa è la nostra posizione in merito a questa gara e siamo coerenti con le nostre scelte e la nostra linea, chiediamo soprattutto che la nostra maglia e la nostra città vengano rispettate e valorizzate da una società che negli ultimi anni non si è dimostrata vicina alle esigenze del popolo catanese! Noi siamo il Calcio Catania e vogliamo vedere i fatti, non bastano più solo belle parole perchè la società, in questi anni di gestione, non ha saputo rapportarsi e immedesimarsi con il popolo catanese e con il blasone e la storia del nostro Catania!”.

“Le promesse devono essere mantenute per una piazza importante come la nostra che, fino a un decennio fa, navigava tra le grandi del panorama nazionale! Non possiamo e non vogliamo più accontentarci dopo anni di sofferenza nelle serie minori! La Sud è appartenenza, e come tale agisce e porta avanti un pensiero comune, sempre uniti e compatti per il bene di Catania!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***