VELOTTO: “Ringrazio dal profondo del cuore il Catania per l’opportunità che mi ha concesso in questi anni”

Due stagioni vissute a Catania da dirigente addetto agli arbitri, figura che occupa un ruolo di congiunzione tra il club e l’AIA e rappresenta un elemento di supporto a 360° all’interno di una società calcio, comunicando alla stessa eventuali novità o modifiche regolamentari, fornendo chiarimenti ai calciatori su determinati episodi arbitrali oppure contribuendo a preparare lo staff tecnico alla gara attraverso la conoscenza dell’arbitro designato.

Dalla trafila nelle serie minori, provinciali e regionali alla scalata verso le massime categorie del calcio italiano con 128 presenze in Serie B e 14 in A. Una carriera, quella di Massimiliano Velotto, terminata sul campo il 2 luglio 2013, proseguita con una serie di incarichi ricevuti nella CAN A e B. Poi, la decisione di cambiare completamente registro. Quest’anno Velotto non ha proseguito l’esperienza rossazzurra. Ai microfoni di Telecolor ci tiene a ringraziare il club dell’Elefante:

“Voglio pubblicamente ringraziare il Catania Football Club per l’opportunità che mi ha dato in questi due anni, aiutandomi ad alimentare il mio bagaglio d’esperienza passato dal campo a certi livelli, poi in tribuna ad osservare gli arbitri in Serie A e B. Successivamente mi sono confrontato in società con i calciatori ed una mentalità completamente diversa, immergendomi in una realtà che mi ha aiutato a capire meglio ed ampliare le visioni del calcio. Ringrazio il Catania, il vice presidente Grella, il presidente e la proprietà. Grazie mille, dal profondo del cuore”, le parole di Velotto.

