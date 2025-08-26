martedì, 26 Agosto 2025
HomeArbitriVELOTTO: "Ringrazio dal profondo del cuore il Catania per l'opportunità che mi...
ArbitriCalciomercatoCatania NewsIntervistePrimo Piano

VELOTTO: “Ringrazio dal profondo del cuore il Catania per l’opportunità che mi ha concesso in questi anni”

Redazione
By Redazione
0
409

Due stagioni vissute a Catania da dirigente addetto agli arbitri, figura che occupa un ruolo di congiunzione tra il club e l’AIA e rappresenta un elemento di supporto a 360° all’interno di una società calcio, comunicando alla stessa eventuali novità o modifiche regolamentari, fornendo chiarimenti ai calciatori su determinati episodi arbitrali oppure contribuendo a preparare lo staff tecnico alla gara attraverso la conoscenza dell’arbitro designato.

Dalla trafila nelle serie minori, provinciali e regionali alla scalata verso le massime categorie del calcio italiano con 128 presenze in Serie B e 14 in A. Una carriera, quella di Massimiliano Velotto, terminata sul campo il 2 luglio 2013, proseguita con una serie di incarichi ricevuti nella CAN A e B. Poi, la decisione di cambiare completamente registro. Quest’anno Velotto non ha proseguito l’esperienza rossazzurra. Ai microfoni di Telecolor ci tiene a ringraziare il club dell’Elefante:

“Voglio pubblicamente ringraziare il Catania Football Club per l’opportunità che mi ha dato in questi due anni, aiutandomi ad alimentare il mio bagaglio d’esperienza passato dal campo a certi livelli, poi in tribuna ad osservare gli arbitri in Serie A e B. Successivamente mi sono confrontato in società con i calciatori ed una mentalità completamente diversa, immergendomi in una realtà che mi ha aiutato a capire meglio ed ampliare le visioni del calcio. Ringrazio il Catania, il vice presidente Grella, il presidente e la proprietà. Grazie mille, dal profondo del cuore”, le parole di Velotto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 26 agosto 2017, primo gol rossazzurro di Curiale in campionato. Fu il capocannoniere
Articolo successivo
GIUDICE SPORTIVO: ammenda di mille euro inflitta al Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CAVESE-CATANIA: arbitra Picardi della sezione di Viareggio. Curiosità, precedenti e statistiche

Redazione - 0
Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie C. L'incontro Cavese-Catania, in programma sabato allo stadio 'Simonetta Lamberti', sarà...

STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?

DA POTENZA: “Caturano, bocche cucite…”

MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web