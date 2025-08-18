lunedì, 18 Agosto 2025
VERSO CATANIA-FOGGIA: allenamento a Crotone, mercoledì ripresa in sede. D’Ausilio sarà disponibile?

Archiviata la sconfitta di misura riportata in Coppa Italia Serie C, il Catania ha sostenuto già in mattinata il primo allenamento settimanale in vista dell’esordio casalingo in campionato contro il Foggia. Casasola e compagni si sono allenati a Crotone. La tabella di marcia verso Catania-Foggia prevede nelle prossime ore il rientro in sede dove, mercoledì pomeriggio, la squadra di mister Toscano riprenderà gli allenamenti. I rossazzurri beneficeranno di un intero giorno di riposo martedì. Da valutare le condizioni di Stoppa, Rolfini e Di Tacchio. D’Ausilio prosegue un programma individuale finalizzato al recupero della piena condizione, potrebbe figurare tra i convocati domenica.

