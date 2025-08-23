VERSO CATANIA-FOGGIA: campionato al via, partire subito forte. Le ipotesi di formazione

Scatta ufficialmente il campionato. Domenica sera (calcio d’inizio alle ore 21:00) i riflettori dello stadio “Angelo Massimino” si accenderanno per Catania-Foggia, primo atto della Serie C Sky Wifi 2025-26. La formazione rossazzurra, affidata per il secondo anno di fila alle cure di Mimmo Toscano, punta a partire forte davanti al pubblico amico al fine di legittimare ambizioni di vertice dopo il 5° posto della scorsa stagione.

L’avvicinamento all’esordio in campionato ha visto limare gli ultimi dettagli sul campo di piazza Spedini alla presenza del presidente Pelligra. Mister Toscano, che alle pendici dell’Etna insegue la sua sesta promozione in carriera, si attende progressi rispetto a quanto visto in Coppa Italia a Crotone. Domenica scorsa in terra pitagorica la squadra si è espressa a sprazzi, tra meccanismi di gioco ancora da perfezionare e alcuni uomini attardati dal punto di vista atletico.

Le scelte di formazione appaiono pressoché obbligate, dal momento che il tecnico calabrese non potrà disporre a centrocampo di Martic e Quaini, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Tra i giocatori non convocati per la gara di Coppa Italia, sono a disposizione Stoppa e D’Ausilio, dopo che quest’ultimo ha completato in sede il programma individuale. Il probabile schieramento di partenza da opporre al Foggia vedrebbe, nel 3-4-2-1 di partenza, Dini a protezione dei legni; Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa; Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli schierati alle spalle dell’unica punta Forte. L’arretramento in mediana dell’italo-spagnolo è una variante tattica da non escludere.

Il Foggia si presenterà al “Massimino” con una squadra ancora a ranghi incompleti. I satanelli, nuovamente affidati alle cure tecniche di Delio Rossi (squalificato, in panchina siederà il vice Fedele Limone), presenteranno un undici titolare con tanti giovani. La formazione di partenza potrebbe ricalcare in gran parte quella schierata domenica scorsa in Coppa Italia con il Siracusa (aretusei sconfitti di misura 2-1). Il tecnico rossonero ha effettuato per l’occasione prove di 4-3-3 schierando Borbei in porta; Winkelmann, Staver, Felicioli, Panico dietro; Castorri, Pazienza e Garofalo in mezzo, proponendo un inedito tridente offensivo formato da Orlando, Bevilacqua e Pellegrino. Non si esclude l’impiego in difesa di Buttaro, prelevato in settimana dal Palermo con la formula del prestito secco.

Al “Massimino” è attesa una buona cornice di pubblico (Settore Ospiti chiuso). La direzione del match è affidata al sig. Domenico Mirabella della sezione AIA di Napoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Carmine De Vito di Napoli; IV ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. Presente per la prima volta il Football Video Support. L’incontro sarà visibile a pagamento su Sky, in streaming su Sky Go e NOW. L’emittente locale Telecolor (canale 11 DTT) trasmetterà la partita in differita lunedì 25 agosto a partire dalle 22:15.

