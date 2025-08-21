giovedì, 21 Agosto 2025
VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club
Calciomercato

VERSO CATANIA-FOGGIA: continuano i dialoghi di mercato tra i due club

Redazione
By Redazione
0
446
foto Catania FC

Filippo D’Andrea, Diego Peralta e Milos Bocic: un trio di calciatori su cui il Foggia ha drizzato le antenne ma, in tutti e tre i casi, nessuna operazione è andata in porto con i satanelli. Mentre Bocic si è accordato rapidamente con l’AZ Picerno, rispedendo al mittente la proposta rossonera, Peralta è finito nel mirino di altre società e D’Andrea sta rifiutando varie destinazioni. Proseguono, comunque, i dialoghi tra Catania e Foggia per provare a portare avanti altre trattative con giocatori attualmente in uscita dal club etneo. In entrata, invece, il Catania tiene in considerazione la pista Simone Tascone: il diesse Pastore riflette sulla possibilità di formulare un’offerta concreta per il centrocampista napoletano classe 1997, su cui fece già un tentativo a febbraio, ma allora il Foggia decise di non privarsene. Si sbloccherà qualcosa sull’asse Catania-Foggia entro la chiusura della sessione estiva del mercato?

